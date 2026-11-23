الهيئة العامة لقصور الثقافة تطلق برنامجا تثقيفيا شاملا للأطفال في القاهرة يجمع بين المتاحف والورش الفنية ضمن احتفالات بعيد الطفولة.

أعلن الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة ل قصور الثقافة عن تنظيم زيارة تثقيفية مكثفة وموجهة لعدد من أطفال جمعية الحق في الحياة ، وذلك في إطار البرنامج الزمني المقرر للاحتفال ب عيد الطفولة. وقد استهدفت هذه الفعاليات مركز الطفل للحضارة والإبداع، الذي يعد من أبرز المعالم الثقافية في العاصمة المصرية، وذلك بهدف دمج الأطفال في بيئة تاريخية وإبداعية غنية. وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الوعي الحضاري لدى الناشئة وربطهم بتراث أسلافهم عبر وسائل تعليمية تفاعلية. يأتي هذا النشاط كجزء أساسي من استراتيجية الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث لتعزيز الجانب المعرفي لدى الصغار.

استكشاف الحضارة المصرية القديمة

بدأت فعاليات الزيارة بجولة تفصيلية داخل المتحف المخصص للحضارة، حيث تعرف الأطفال بشكل مباشر على الأساليب الزراعية التي استخدمها المصريون القدماء في ري المحاصيل. واكتشف الزوار الصغار مراحل تطور هذه الأساليب عبر الزمن، مما أتاح لهم فهمًا أعمق لكيفية تعامل الحضارة المصرية مع الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى الجانب الزراعي، سلطت الجولة الضوء على تقنيات الصيد البري والبحري التي اعتمدها الأجداد، مما أضاف بعدًا مثيرًا للاهتمام للرحلة التعليمية. كان الأطفال في حالة من الاندهاش أثناء مشاهدة النماذج التوضيحية التي توضح أدوات العمل والصيد المستخدمة في تلك العصور الغابرة.

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ورش فنية وتعليمية تفاعلية

بعد الجولة المتحفية، انتقل الأطفال إلى حديقة المركز للمشاركة في فقرة ألعاب تعليمية صممت خصيصًا لتنمية مهاراتهم العقلية والحركية في آن واحد. ثم تلت ذلك ورشة فنية مميزة حملت عنوان "للطبيعة ألوان"، أشرفت عليها الفنانة فاطمة تمساح، التي عملت على إرشاد الأطفال خطوة بخطوة. قامت فاطمة بتعليم الأطفال كيفية تصميم لوحات فنية مستوحاة من عناصر الطبيعة التي شاهدوها بأم أعينهم خلال الجولة. استخدم الصغار ألوانًا زاهية ومتنوعة لتمثيل الأشجار والزهور، مما ساهم في إطلاق العنان لإبداعهم وتعبيرهم الفني. كان الهدف من هذه الورشة هو تحويل التجربة البصرية إلى منتج فني ملموس يعكس ملاحظاتهم الدقيقة.

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جدول الزيارات القادمة والفعاليات

وتستمر فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة عبر سلسلة من الزيارات المخطط لها بدقة خلال الأسبوع الحالي، تحت إشراف مباشر من هيئة قصور الثقافة. فمن المقرر أن تتواصل الأنشطة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر بزيارة أطفال جمعية التثقيف الفكري بمصر القديمة لمسجدي السلطان حسن والرفاعي. وسيعقب هذه الزيارة الدينية والتاريخية جولة أخرى إلى متحف المركبات القديمة لعدد من طالبات المرحلة الثانوية، مما يوسع دائرة المستفيدين من البرامج الثقافية. كما تخطط الهيئة لزيارة جمعية التثقيف الفكري بعين شمس ضمن القائمة المجدولة لضمان تغطية واسعة للفئات المستهدفة. يهدف هذا التقسيم الزمني إلى توزيع الأعباء واللوجستيات بشكل يضمن تجربة مريحة وغنية لكل مجموعة.

ختام الاحتفالات باستعراض الإبداع

تختتم هيئة قصور الثقافة هذه السلسلة من الفعاليات بيوم 29 نوفمبر باحتفالية كبرى تعد الذروة الفنية للتدريبات والزيارات السابقة. ستتضمن الاحتفالية النهائية عرضا فنيا مميزا يعبر عن روح الطفولة والإبداع، بالإضافة إلى معرض دائم يعرض نتائج الورش الفنية التي شارك فيها الأطفال. يعتبر معرض اللوحات والتصاميم الفنية الناتجة عن ورشة "للطبيعة ألوان" جزءًا أساسيًا من هذا العرض لإظهار جهد الأطفال وإبداعاتهم. يهدف التنظيم إلى ربط الجانب المعرفي بالحضارة المصرية بأبعاد فنية وإنسانية تعزز ثقة الطفل بنفسه وقدرته على الإبداع. كما تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بتقديم محتوى ثقافي متكامل يخدم الأطفال في شتى المجالات.