قصور الثقافة تنظم فعاليات متنوعة بالمرحلة الثانوية في المنيا وبني سويف

فرع ثقافة المنيا وبني سويف يطلقة مبادرات ثقافية وفنية لطلاب المدارس الثانوية لتعزيز المواهب والقيم الأخلاقية، بمشاركة فنانين وخبراء متخصصين في ورش العمل.

أطلقت الهيئة العامة ل قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية والوقائية التي استهدفت طلاب المرحلة الثانوية في محافظتي المنيا و بني سويف ، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لدعم التنمية المجتمعية وبناء الشخصية المصرية السوية. وقد جاءت هذه الفعاليات في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي بين المؤسسات الثقافية والمدرسية، وتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب.

المحور الأول الأنشطة الفنية بفرع ثقافة المنيا

استقبل قصر ثقافة المنيا بفرع الهيئة مجموعة من طالبات مدرسة سمالوط الثانوية، في زيارة تثقيفية شاملة تضمنت ورش عمل فنية متنوعة تهدف إلى تنمية الحس الإبداعي. وقد أدار الفنانة ماهيتاب نبيل ورشة عمل متخصصة في تعليم الرسم باستخدام ألوان الباستيل، حيث تعرفت الطالبات على تقنيات خلط الألوان وطرق التعبير الفني من خلال هذه الوسيلة التشكيلية المرنة.

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إلى جانب الرسم، تضمنت الزيارة ورشة فنية لتعليم فن "المكرمية"، وهي حرفة يدوية تعتمد على نسج الحبال والأقمشة لتشكيل تصاميم فنية زخرفية. وقد قام بتدريب المشاركات الأستاذة جهاد محمدين، التي عملت على إرشاد الطالبات لكيفية تنفيذ المشغولات الفنية بدقة، مع التركيز على إضافة الخرز كعنصر جمالي لإثراء التصاميم وتنويع الألوان والملمس.

كما شملت الجولة التفقدية للمكتبة العامة بالقصر، حيث أطلعت الطالبات على الأرصدة الثقافية المتنوعة من كتب وإصدارات أدبية وعلمية، مما ساهم في تشجيع عادات القراءة والبحث العلمي لدى فئات الشباب. وفي إطار الأنشطة الوقائية، نظّم إقليم وسط الصعيد الثقافي محاضرة توعوية في مدرسة ديرمواس الثانوية التجارية، تناول موضوع "الإدمان".

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قدم الدكتور حمادة عبد الرحمن، مدير بيت ثقافة ديرمواس، محاضرة نقاشية حول مفهوم الإدمان بأنواعه المختلفة، مستعرضاً الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تدفع الأفراد نحو التعاطي. كما حذر المحاضر من الآثار السلبية المدمرة لهذا الداء على الفرد والأسرة والمجتمع، مسلطاً الضوء على أهمية الوقاية المبكرة والتدخل الأسري.

المحور الثاني تعزيز القيم الأخلاقية ببني سويف

في محافظة بني سويف، نظم قصر ثقافة أبو قرقاص ندوة ثقافية تحت عنوان "بأخلاقي أرتقي"، شارك فيها الدكتور جابر الزهيري والفنان أسامة طه، بمدرسة قاسم أمين الثانوية للبنات. وقد استهلت الفعاليات بكلمة للإحسان كامل، مدير قصر ثقافة أبو قرقاص، أعربت فيها عن سعادتها بالتعاون المثمر مع المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات تلعب دوراً محورياً في بناء شخصية الطالبات وتنمية مهاراتهن الفكرية.

تناول الدكتور جابر الزهيري في كلمته مفهوم "الرقي" الإنساني، مؤكداً أن التحلي بالصدق والأمانة وكرم الضيافة، واحترام الكبير والعطف على الصغير، هي أسس المجتمع المتحضر. ودعا الحضور إلى الابتعاد عن التنمر والسخرية والتعصب، مشيراً إلى أن التسامح وقبول الآخر ضرورة حتمية في ظل التنوع الطبيعي بين البشر.

من ناحيته، أكد الفنان أسامة طه أن الأخلاق تُعد المرآة الحقيقية للإنسان والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المتماسكة، مشيراً إلى أن الرقي الحقيقي لا يرتبط بالمظهر الخارجي أو المكانة الاجتماعية، بل يظهر جلياً في حسن التعامل واحترام الآخرين والقدرة على الاختلاف دون إساءة أو سلبية.

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وخُتمت الفعالية بفقرة اكتشاف المواهب في فنون الإلقاء والتمثيل، حيث أتاح القصر للطالبات فرصة إبداء قدراتهن الفنية على خشبة المسرح، مما عزز من ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على التعبير عن ذواتهن. وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن إطلاق الملتقى الثاني للحرف التراثية بقصر الإبداع الفني، في خطوة لدعم الصناعات اليدوية والحفاظ على التراث الثقافي المصري.