قصور الثقافة تحصد جوائز مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

حصدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة عدداً كبيراً من الجوائز في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بمشاركة 5 عروض مسرحية وفرقة النور للمكفوفين.

حقق مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ، في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان الكبير سمير غانم ، نجاحاً كبيراً تحت إدارة الدكتورة داليا همام مؤسس المهرجان. حيث شكلت مشاركة الهيئة العامة ل قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة محوراً رئيسياً للحضور الفني المتميز في هذه التظاهرة الثقافية. وقد تمكنت الفرق التابعة للهيئة من تقديم ستة عروض مسرحية متنوعة في مسارات المهرجان المختلفة، مما أثبت قدرتها على المنافسة وإثراء الساحة الفنية. وقد أسفر هذا الحضور المكثف عن حصد الهيئة لعدد كبير من الجوائز وشهادات التقدير.

تفاصيل الجوائز في مسار الفرق المسرحية

تصدر عرض "مدينة الثلج" الذي قدمه قصر ثقافة الانفوشى القائمة بفوز بالمركز الأول في عدة فئات مهمة. وقد حصلت الفرقة على جائزة أفضل عرض، بينما نال المخرج محمود أبو جميلة جائزة أفضل مخرج في المركز الأول. بالإضافة إلى ذلك، فاز المؤلف محمود جمال الحديني بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن النص مناصفة مع عرض "مدينة الأحلام" لبيت ثقافة أبوقير للمؤلف يس الضوي. كما توزعت جوائز التمثيل بين عدة فنانين حيث حصل عادل محمد على المركز الأول في أفضل ممثل.

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فيما جاءت الجوائز الأخرى في نفس المسار لتشمل العديد من الأسماء الموهوبة. فقد حصل محمود يونس على المركز الثاني في أفضل ممثل، بينما نال ريان محمد المركز الثالث في نفس الفئة. كما كُرّم رحيم محمد بشهادة تقدير في التمثيل، كما كرم جاسر الفرن بشهادة تقدير في الإضاءة. وقد شارك عرض "مملكة السكر" الخاص بقصر ثقافة بنى سويف ليحصد جائزة أفضل عرض جماعي. كما حصل عبد الرحمن أشرف على جائزة أفضل تصميم استعراضات، ونال المخرج ناظم نور الدين المركز الثالث في الإخراج.

أما بخصوص عرض "مدينة الأحلام" الذي قدمه بيت ثقافة أبوقير، فقد فاز بأعلى الجوائز التقنية والفنية. حيث حصلت الفنانة رنا أحمد على جائزة أفضل سينوغرافيا، بينما فاز أحمد عصام بأفضل موسيقى. وتصدرت الفنانة كريستين نسيم قائمة أفضل ممثلة بالمركز الأول، فيما نالت كيري دانيال ونادين وائل المركز الثالث مناصفة. وفي المقابل، حصل عرض "حور والتاج المسحور" لقصر ثقافة بورسعيد على المركز الثاني في أفضل عرض.

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إنجاز فرقة النور للمكفوفين وفرقة أسيوط

في إنجاز مميز وملهم، حصدت فرقة النور للمكفوفين المسرحية التابعة لقصر ثقافة أسيوط ستة جوائز وشهادات تقدير عن عرضها "القلب الأبيض". وقد حصل العرض على جائزة أفضل عرض مسرحي في المركز الأول، مما يؤكد قدرة الفن على تجاوز جميع التحديات. كما نال المخرج محمود عيد جائزة أفضل إخراج في المركز الثالث، بينما كرّم أيمن النمر بشهادة تميز في التأليف والأشعار. وقد حصل الفنان جرجس سيدهم على جائزة أفضل ممثل في المركز الأول.

وتقاسم الفنانان محمد نصر الدين وحسن أحمد حسن جائزة أفضل ممثل في المركز الثاني. وقد شاركت في هذا المهرجان أيضاً الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والإدارة العامة لثقافة الطفل بخمسة عروض مسرحية متنوعة. بالإضافة إلى عرض "مملكة السكر" و"حور والتاج المسحور" و"مدينة الثلج" و"مدينة الأحلام" و"الطائر الأزرق" الخاص بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة. كما فازت فرقة النور بعرضها ضمن مسابقة العروض المسرحية لذوي الهمم.

رسائل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

هنأ الفنان هشام عطوة الفائزين بجوائز المهرجان، موضحاً أن هذا الإنجاز يعكس الطاقات الإبداعية والمواهب الفنية الواعدة التي تمتلكها فرق الهيئة. وأكد عطوة أن هذا النجاح هو ثمار جهودها المستمرة في دعم ورعاية الحركة المسرحية، خاصةً مسرح الطفل. كما أشار إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام المبدعين من مختلف المحافظات لتقديم تجارب فنية متميزة. معتبراً أن تنوع الجوائز يؤكد تطور مستوى التجارب المسرحية المقدمة.

كما شدد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على أن مشاركة فرقة النور للمكفوفين تمثل نموذجاً ملهماً. فقد أثبتت الفرقة قدرتها على ترسيخ مبدأ إتاحة الفرص أمام الجميع للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم. وأكد عطوة استمرار الهيئة في دعم المواهب الشابة وتطوير الأنشطة المسرحية. مشدداً على ضرورة تقديم عروض تليق بالجمهور المصري وتسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة وتنمية وجدانهم.