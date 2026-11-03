قصور الثقافة تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء بالإسكندرية

الهيئة العامة لقصور الثقافة تقيم احتفالية بـ"معا نزيل الحواجز" بقصر الأنفوشي لدعم ذوي الإعاقة البصرية وتفعيل حقوقهم الثقافية والاجتماعية.

أقامت الهيئة العامة ل قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، احتفالية ثقافية وفنية متميزة بقصر ثقافة الأنفوشي ب الإسكندرية. جاء هذا الحدث تحت شعار "معا نزيل الحواجز" كجزء من برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للعصا البيضاء. هدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على دور الثقافة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز اندماجهم الاجتماعي.

تفاصيل الاحتفالية وركن الإبداع الفني

شهدت الاحتفالية حضوراً مكثفاً للدكتورة هبة كمال، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، والفنانة الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية. كما شارك الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة نجلاء سليم، وكيل المديرية، بالإضافة إلى الفنانة أماني علي عوض، مدير قصر ثقافة الأنفوشي. استهل الحدث بتفقد الحضور لمعرض فني متنوع ضم إبداعات المكفوفين وطلاب مدارس إدارة الجمرك التعليمية. تضمن المعرض لوحات محفورة على الخشب تجسد معالم الإسكندرية، ومجسمات للمتحف المصري الكبير، وأعمالاً إرشادية نفذت بخامات متنوعة.

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دعم ذوي الهمم وتحدي الصور النمطية

أكدت الدكتورة هبة كمال في كلمتها حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الهمم. وأشارت إلى أن الحواجز لا تقتصر على العوائق المكانية بل تمتد إلى الأفكار النمطية والنظرات المجتمعية التي تنتقص من قدراتهم. ووصفت الثقافة بأنها أداة أساسية للتغيير المجتمعي وبناء الوعي وتعزيز قيم قبول الآخر. كما نقلت تحيات رئيس الهيئة للفنان هشام عطوة للحضور خلال الكلمة الافتتاحية.

تكامل المؤسسات التعليمية والثقافية

وجه الدكتور عربي أبو زيد الشكر لوزارة الثقافة مؤكداً اهتمام مديرية التربية والتعليم بدمج الأطفال ذوي الهمم. وأشار إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لرعاية هذه الفئة واكتشاف مواهبها. من جانبها، رحبت الفنانة الدكتورة منال يمني بتنفيذ الاحتفالية مؤكدة استعداد فرع ثقافة الإسكندرية لدعم الأنشطة التي تتيح فرصاً أكبر للتعبير عن المواهب. كما ثمنت حنان حشيش، رئيس جمعية دنيتنا للمكفوفين، التعاون مع الهيئة لإقامة الفعاليات.

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ورش عمل ومحاضرات توعوية متخصصة

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "أساسيات طريقة برايل" قدمتها الفنانة عزة عبد الظاهر، تناولت نشأة اللغة وطريقة كتابتها. كما قدم الدكتور وليد نادي لقاء حول "إتيكيت التعامل مع الشخص الكفيف"، أوضح فيه استخدامات العصا البيضاء وأساليب المساعدة اللائقة. أعلن نادي أيضاً عن تزويد مدرسة النور للمكفوفين بقسم كامل من مجلات وبريل والكتب البحثية حول الإعاقة.

نماذج إيجابية وتجارب تعليمية ملهمة

شهدت الاحتفالية لقاء مع نماذج إيجابية من ذوي الإعاقة البصرية مثل هدى أحمد عبد المنعم، معلمة رياض أطفال، ووردة فوزي جاد، معلمة لغة عربية. استعرضتا الصعوبات التي واجهتهما والشخصيات التي قدمت لهما الدعم. أكد المتحدثون أن العصا البيضاء رمز لحق الإنسان في الحركة بحرية والعيش باستقلالية، مشيرين إلى دور الثقافة في تغيير الاتجاهات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.