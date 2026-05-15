قضايا سن المعاش ومخالفات البناء ومآسي الهجرة في جولة إخبارية شاملة

تقرير مفصل يتناول مناقشات رفع سن المعاش في مصر ومعاناة المتقاعدين مبكراً بسبب كورونا، إضافة إلى حملات التصالح في مخالفات البناء وحوادث مأساوية على السواحل المصرية.

شهدت الساحة السياسية والاجتماعية في مصر حالة من الجدل الواسع عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حيث سلط الضوء على قضية جوهرية تمس ملايين الموظفين وهي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر في عام 2019.

وأوضح النائب أن هذا القانون تضمن بنداً استراتيجياً يقضي برفع سن المعاش تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً بحلول عام 2040 كحد أقصى، إلا أن الإشكالية تكمن في أن القانون لم يحدد بشكل قاطع موعد البدء الفعلي في تطبيق هذا الرفع. وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الشمس، أشار منصور إلى وجود مؤشرات وتصريحات تفيد بنية الحكومة البدء في رفع سن المعاش من 60 إلى 61 عاماً اعتباراً من العام المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع العملية للوصول إلى السن المستهدفة وهي 65 عاماً، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول تأثير ذلك على القوى العاملة وفرص التوظيف للشباب الجدد في سوق العمل المصري.

وعلى صعيد آخر، تناول النائب قضية إنسانية وقانونية ملحة تتعلق بقطاع من المواطنين الذين تعرضوا لما وصفه بالظلم الشديد خلال عامي 2021 و2022، وهي الفترة التي تزامنت مع تداعيات جائحة كورونا العالمية. فقد اضطر العديد من العمال إلى الخروج للمعاش المبكر بعد قضاء 20 عاماً في الخدمة نتيجة تسريحهم من أعمالهم، وهو ما وضعهم في مأزق مادي وقانوني لأن القانون يشترط استكمال سن الستين للحصول على كامل الحقوق.

وقد أكد النائب منصور أنه تقدم بطلب إحاطة رسمي للمطالبة باستثناء هذه الفئة المتضررة من الشروط الصارمة، مذكراً بأن توصيات اجتماعات لجنة القوى العاملة مع وزارة العمل وهيئة التأمينات في مايو 2022 كانت تقضي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة أعداد المتضررين وإيجاد حلول جذرية لمشكلاتهم، إلا أن هذه اللجنة لم تخرج إلى النور ولم تعقد أي اجتماعات حتى الآن، رغم تكرار طلبات الإحاطة والمطالبات البرلمانية، مما يعكس فجوة في التنفيذ الإداري لقرارات اللجنة. وفي سياق متصل بالجهود الحكومية لتنظيم العمران، أعلن متحدث الحكومة عن إطلاق حملات توعية مكثفة تتضمن إرسال رسائل نصية قصيرة إلى هواتف المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

تهدف هذه الحملات إلى تقليل حجم المخالفات القائمة وتصحيح الوضع القانوني للمباني بما يضمن حقوق المواطنين ويحقق التنمية العمرانية المنظمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لإغلاق ملف مخالفات البناء نهائياً وتوفير بيئة سكنية آمنة ومطابقة للمواصفات الهندسية والقانونية، مع تسهيل الإجراءات الإدارية لضمان سرعة استجابة المواطنين قبل فوات المواعيد المحددة.

أما على صعيد الحوادث المأساوية، فقد استيقظ الرأي العام على خبر مفجع يتمثل في العثور على 12 جثة داخل قارب مطاطي قذفتهم الأمواج إلى شاطئ سيدي براني غرب مطروح، في مشهد يجسد مأساة الهجرة غير الشرعية التي تحصد أرواح الشباب الباحثين عن حياة أفضل. وبالتزامن مع ذلك، شهد طريق الإسكندرية الصحراوي واقعة غريبة تمثلت في العثور على ساق بشرية مبتورة، حيث تكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات هذه الواقعة وتحديد هوية صاحبها.

وفي الشأن الاجتماعي، أثارت الفنانة هند صبري نقاشاً حول تربية الأطفال في عصر الرقمنة، مؤكدة موافقتها على ظهور بناتها على منصات التواصل الاجتماعي ولكن وفق شروط صارمة تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه المنصات وحماية خصوصية الأطفال من الاستغلال، مشددة على أن الوعي هو السلاح الوحيد لمواجهة التحديات النفسية والاجتماعية التي تفرضها السوشيال ميديا على الأجيال الناشئة





