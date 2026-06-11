قضية صبري نخنوخ.. حبس المذيعة جولي أمين 4 أيام في واقعة محاولة نقل ملكية 9 سياراتشعبة الدواجن: انخفاض الأسعار يهدد الصناعة.. وتراجع الأسعار غير منطقي وخطيرانطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى (قلعة الجبل-2) بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية. تضمنت المرحلة الأولى فى التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة، كما تم تنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب من الجانبين. ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عددا من الأنشطة والفعاليات العملية للموضوعات والأهداف المخططة لتبادل الخبرات التكتيكية بين الجانبين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة. يأتى التدريب"قلعة الجبل 2" تأكيداً على عمق العلاقات العسكرية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، ودعماً لجهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين. وكيل اتصالات النواب: تقدم مصر بمؤشرات التحول الرقمي يعكس إرادة سياسية لبناء دولة حديثة

قضية صبري نخنوخ .. حبس المذيعة جولي أمين 4 أيام في واقعة محاولة نقل ملكية 9 سياراتشعبة الدواجن : انخفاض الأسعار ي هدد الصناعة .. و تراجع الأسعار غير منطقي و خطيرانطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى ( قلعة الجبل-2 ) ب مشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية و القوات الخاصة العمانية والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام ب ميادين التدريب القتالى ب قيادة قوات الصاعقة ب جمهورية مصر العربية .

تضمنت المرحلة الأولى فى التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة، كما تم تنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب من الجانبين. ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عددا من الأنشطة والفعاليات العملية للموضوعات والأهداف المخططة لتبادل الخبرات التكتيكية بين الجانبين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة.

يأتى التدريب"قلعة الجبل 2" تأكيداً على عمق العلاقات العسكرية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، ودعماً لجهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين. وكيل اتصالات النواب: تقدم مصر بمؤشرات التحول الرقمي يعكس إرادة سياسية لبناء دولة حديث





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