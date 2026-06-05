محكمة فرجينيا تصدر حكمًا بالسجن المؤبد للمتهم بريندان بانفيلد بعد إدانته بالقتل المتعمد للزوجة وجوزيف رايان، في تفاصيل تكشف مؤامرة معقدة تشمل مربية الأطفال وتلاعبًا بالهوية الإلكترونية

قامت محكمة أمريكية في فرجينيا بإصدار حكم بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط لرجلٍ أُدين بقتل زوجته وجوزيف رايان في حادثة أُحيت في صراعٍ دمويٍ داخل منزل الأسرة، لتكشف الفحوصات القضائية عن مؤامرة معقدة تضمنت أفراداً من داخل الأسرة وخارجها.

المدعى عليه، وهو أحد أفراد عائلة بانفيلد، كان قد أقام علاقة عاطفية مع مربية الأطفال البرازيلية التي تعمل لأسرته، جوليانا بيريز ماجالهايس، التي سُجّلت في سجلات المحكمة كشخصية محورية في تخطيط الجريمة. بحسب شهادة ماجالهايس، فقد نشأت فكرة التخلص من كريستين بانفيلد - زوجة المتهم - نتيجة رغبة المتهم في تجنّب تقاسم الثروة الناتجة عن الطلاق والحصول على حضانة طفلتهما، وهو ما دفعهما إلى إيفاد المتهم لإطارٍ زائف يهدف إلى إقناع جوزيف رايان بالحضور إلى المنزل لاستدراجه إلى فخٍ جرّح فيه سلاحًا.

في ليلة 24 فبراير 2023، وصل المتهم إلى منزل الأسرة في هيرندون، حيث استُخدم موقع إلكتروني متخصص في الانحرافات الجنسية لجذب رايان إلى البيت، ثم أُجري لقاءً محمَّلًا بالتوتر حيث أطلقت المتهم النار أولاً على رايان، ثم طُعنته كريستين بسكينٍ كان بحوزة الضحية، لتكتمل الفوضى بإطلاق رصاصة ثانية من قبل ماجالهايس عندما رأى الضحية ما يزال يتحرك. تُظهر تفاصيل الجلسة أن المتهم، بريندان بانفيلد، كان سابقًا موظفًا في مصلحة الضرائب الأمريكية ومسؤولًا عن إنفاذ القانون، واستغل موقعه وشبكته لإعداد الفخ بشكلٍ منهجي، مما دفع القضاة إلى اعتبار جريمته قتل غير عمد مقرونًا بتآمر وتخطيط مسبق.

وجدت هيئة المحلفين أن ماجالهايس، التي لم تتجاوز الحادية والعشرين من عمرها عندما بدأت عملها لدى أسرة بانفيلد في عام 2021، شاركت في تنفيذ المخطط مع المتهم، وهو ما أسفر عن محاكمة منفصلة لها. في شهادتها أمام المحكمة، أقرت ماجالهايس بأنها ساعدت في إنشاء هوية كريستين على موقعٍ إلكترونيٍ كاذب، واستخدمت هذه الهوية لاستدراج رايان إلى المنزل بسعيٍ لتجربة جنسيةٍ مشوهة، ثم شاركت في تنظيم مسرح الجريمة لتظهر كأنها اشتباكٌ بين المتهم ومتسللٍ عنيف.

نتيجةً لذلك، حُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم القتل غير العمد بعد أن أقرت بالذنب، في حين أُدين المتهم الرئيسي بالحكم المؤبد. القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، خصوصًا مع تسليط الضوء على كيف يمكن للسلطات الداخلية وعلاقات القوة أن تُستغل لتشويه العدالة وتسهيل ارتكاب جرائم شنيعة تحت ستار العلاقات الشخصية والمالية.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت المحكمة أن طلب المتهم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ظل عالقًا، ما يضع سلاحه المزدوج في انتظار قرار الهجرة الذي قد يصادفه في المستقبل، في حين أن الفرق الخاصة بتأشيرات السفر تقف على صعيدٍ انتقاليٍ بين إبقاء المتهمين المجرمين خلف القضبان وتحريك ملفاتهم عبر الحدود. يتوقع المحللون أن تتسارع الإجراءات القانونية لتشمل مراجعة سياسات الفحص الأمني والهجرة، لإحاطة مليئةٍ بالشفافية في التعامل مع القضايا ذات الصلة بالجرائم الخطيرة





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