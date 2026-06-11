قضية البلطجة: تحقيقات حول خطف وتعذيب وهتك عرض، وموقف شركة فالكون للأمن والحراسة، ومتابعة توافر أدوية وثيقة تعاون بين مصر والسعودية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف والأكاديمية، وبحث مع رئيس هيئة الدواء لتعزيز التعاون في إعداد الكوادر الفنية

قضية البلطجة، حيث تضمنت قرار الإحالة واقعتين أساسيتين: واقعة معرض التجمع، وواقعة معرض الشيخ زايد. وتابعه بكري قائلا: تجري التحقيقات حالياً حول وقائع خطف مقترن بتعذيب وهتك عرض، تم التوصل إليها من خلال الفيديوهات والرسائل داخل الموبايل الخاص بالمتهموالمتهم جون نخنوخ، حيث تجري التحقيقات في عدد كبير من الوقائع الصادمة التي تتضمن فيديوهات تمثل أدلة قاطعة على عمليات الخطف والتعذيب وهتك العرض، بهدف إكراه الضحايا على أفعال تتمثل في الابتزاز والتنازل عن حقوقهم وممتلكاتهم. وتنقسم قضايا التعذيب والخطف وهتك العرض لأكثر من قضية يجري إحالتها للمحاكمة كل واحدة على حدة. أما بالنسبة لموقف شركة فالكون للأمن والحراسة. كما علم برنامج 'حقائق وأسرار' أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، وجه بضرورة الحفاظ على استمرارية الشركة والوفاء بمستحقاتها وتعاقداتها ومصلحة العاملين بها، مؤكداً أن التحفظ يشمل فقط أموال المتهم صبري نخنوخ، رئيس مجلس الإدارة بشكل شخصي، ولا ينطبق التحفظ على الشركة وأموالها، والتي يمتلك فيهامدبولي يتابع موقف توافر مخزون من الأدوية والمستحضرات الطبيةوزيرا مصر والسعودية للسياحة يشيدان بالتطور الملحوظ الذي يشهده التعاون بين البلدينتوقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريوزير التعليم يبحث مع رئيس هيئة الدواء تعزيز سبل التعاون لإعداد كوادر فنية

قضية البلطجة، حيث تضمنت قرار الإحالة واقعتين أساسيتين: واقعة معرض التجمع، وواقعة معرض الشيخ زايد. وتابعه بكري قائلا: تجري التحقيقات حالياً حول وقائع خطف مقترن بتعذيب وهتك عرض، تم التوصل إليها من خلال الفيديوهات والرسائل داخل الموبايل الخاص بالمتهموالمتهم جون نخنوخ، حيث تجري التحقيقات في عدد كبير من الوقائع الصادمة التي تتضمن فيديوهات تمثل أدلة قاطعة على عمليات الخطف والتعذيب وهتك العرض، بهدف إكراه الضحايا على أفعال تتمثل في الابتزاز والتنازل عن حقوقهم وممتلكاتهم.

وتنقسم قضايا التعذيب والخطف وهتك العرض لأكثر من قضية يجري إحالتها للمحاكمة كل واحدة على حدة. أما بالنسبة لموقف شركة فالكون للأمن والحراسة.

كما علم برنامج 'حقائق وأسرار' أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، وجه بضرورة الحفاظ على استمرارية الشركة والوفاء بمستحقاتها وتعاقداتها ومصلحة العاملين بها، مؤكداً أن التحفظ يشمل فقط أموال المتهم صبري نخنوخ، رئيس مجلس الإدارة بشكل شخصي، ولا ينطبق التحفظ على الشركة وأموالها، والتي يمتلك فيهامدبولي يتابع موقف توافر مخزون من الأدوية والمستحضرات الطبيةوزيرا مصر والسعودية للسياحة يشيدان بالتطور الملحوظ الذي يشهده التعاون بين البلدينتوقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريوزير التعليم يبحث مع رئيس هيئة الدواء تعزيز سبل التعاون لإعداد كوادر فني





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