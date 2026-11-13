قضية قضائية في فرنسا لمعرض عقاري إسرائيلي يدعم الاستيطان

مجموعة من الناشطين والجمعيات الحقوقية ترفع دعوى قضائية عاجلة في باريس لمنع معرض 'آي كيوب' العقاري من الترويج لوحات سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تخوض جمعية ناشطين وجمعيات حقوقية معركة قانونية في العاصمة الفرنسية باريس لمنع إقامة النسخة التاسعة من معرض العقارات والاستثمار "آي كيوب"، الذي من المقرر أن يقام يوم الأحد المقبل. تهدف هذه الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الفرنسية إلى حظر الحدث أو تقييد عمليات البيع التي قد تشمل وحدات سكنية تقع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وفق القانون الدولي.

يُعرف المعرض بأنه منصة تسويقية كبرى تهدف إلى جذب المستثمرين والمشترين لشرائح مختلفة، إلا أن هذه الدورة تتعرض لانتقادات حادة بسبب تركيزها الصريح على الترويج لوحدات سكنية في مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. ويحتفظ هذا الحدث بمكانته كواحد من أهم الفعاليات السنوية التي تجمع بين القطاع العقاري والاستثمار الأجنبي في فرنسا.

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الموقع التنظيمي وتدخل السلطات المحلية

من المقرر أن تُقام فعالية هذا العام داخل "المركز الأوروبي لليهودية" الواقع في العاصمة باريس، وهو ما جعل القضية تحظى بأهمية لوجستية وقانونية كبيرة. يطالب الناشطون الذين قدموا التماسًا طارئًا إلى المحكمة المختصة إما بإصدار أمر مباشر من قبل رئيس شرطة باريس بحظر إقامة الحدث بشكل كلي، أو ضمان عدم السماح بأي معاملات بيع عقارات تقع في المناطق المحتلة.

يرى المدافعون عن حقوق الفلسطينيين أن إقامة المعرض في هذا الموقع المحدد يعطي انطباعًا بالشرعية للنشاطات التي يرون أنها تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني للمنطقة. إن التدخل السريع للمؤسسات الناشطة يعكس مدى حساسية القضية وتأثيرها على المشهد السياسي والقضائي في فرنسا.

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الشركات المشاركة والمكافآت المالية

سلطت الوثائق القانونية التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الضوء بشكل مباشر على دور شركة "بي إتش نادلن"، التي تروج عبر موقعها الإلكتروني لشقق سكنية تقع في الضفة الغربية المحتلة. يُعتبر هذا الكشف جزءًا أساسيًا من استراتيجية المطالبين بالحظر، حيث يشيرون إلى وجود ارتباط مباشر بين الشركات المشاركة والمشاريع الاستيطانية.

وتؤكد الأدلة التي جمعها الناشطون أن الدليل الرسمي للمعرض يتضمن عرضًا واضحًا لتقديم مكافأة مالية كبيرة للقادمين الجدد الذين يخططون للاستيطان في المناطق المحتلة. هذه المكافآت المالية تعتبر عاملاً محفزًا قويًا للمواطنين الراغبين في الانتقال، مما يعزز من حجة المنددين بأن المعرض لا يقتصر على الاستثمار بل يمتد إلى سياسات تغيير الديموغرافيا.

الموقف القانوني وتصنيف جرائم الحرب

تجادل مجموعة حقوقية في وثيقتها القانونية بأن تسويق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يساهم بشكل مباشر في استبدال الشعب الفلسطيني عبر نقل السكان، وهي ممارسة يعتبرها القانون الدولي غير قانونية تمامًا. وتنص هذه الوثيقة على أن هذه الممارسة تصنف ضمن جرائم الحرب بموجب قانون العقوبات الفرنسي، مما يفتح الباب لمساءلات قانونية خطيرة.

يعتمد المدعون على نصوص صارمة في القانون الفرنسي الدولي الذي يحظر任何形式的 المساعدة أو التسهيلات للأنشطة التي تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. إن محاولة ربط النشاط التجاري بالمسؤولية الجنائية يعكس تحولًا في الاستراتيجية القانونية التي تتبعها الجمعيات المناهضة للاستيطان في أوروبا.

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الآثار المترتبة على السوق العقاري والمستثمرين

إذا تم استجابة المحكمة للطلب العاجل، فسيكون لذلك تأثير مباشر على آلاف المستثمرين المحتملين الذين كانوا يخططون للمشاركة في المعرض لشراء عقارات. قد يؤدي الحظر أو القيود المشددة إلى شل حركة السوق العقاري الموجه للمقيمين في أوروبا الراغبين في الاستثمار في هذه المناطق المحددة.

في المقابل، قد تدفع هذه القضية الشركات العقارية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التسويقية لتجنب الملاحقات القضائية في دول أوروبية أخرى. إن تداعيات هذه القضية تتجاوز الإطار القضائي لتلامس سياسات الاستثمار الدولية والعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل بشكل غير مباشر.