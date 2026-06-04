قضية مورينيو أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: شكوى ضد تركيا بسبب عقوبات غير عادلة

تقديم جوزيه مورينيو شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد تركيا بعد غرامة ومنع من الاتحاد التركي، زاعماً عدم حصوله على محاكمة عادلة وانتهاك حقه في التعبير.

قدم المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو شكوى رسمية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بشأن العقوبات التي تعرض لها أثناء تدريبه لنادي فناربخشه التركي.

وقد أعلنت المحكمة، في إشعار نشر على موقعها الإلكتروني، أنها قبلت الطلب المقدم من المدرب البالغ من العمر 63 عامًا، وطلبت من الحكومة التركية تقديم ملاحظاتها حول القضية. ويطعن مورينيو في غرامة مالية قدرها 600 ألف ليرة تركية (حوالي 13 ألف دولار) فرضها عليه الاتحاد التركي لكرة القدم في نوفمبر 2024، بالإضافة إلى منعه من دخول غرفة الملابس ومنطقة مقاعد البدلاء لمدة مباراة واحدة.

وجاءت العقوبات بعد أن اتهمه الاتحاد بالتصرف غير الرياضي تجاه مشجعي الفريق المنافس خلال إحدى المباريات، وتعليقاته اللاحقة التي انتقد فيها معايير التحكيم. ويرى مورينيو أن هذه العقوبات تعسفية وتنتهك حقوقه الأساسية. وفي استئنافه المقدم إلى المحكمة الأوروبية، يؤكد مورينيو أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة، لأن لجان الانضباط والتحكيم التابعة للاتحاد التركي تفتقر إلى الاستقلالية عن رئيس الاتحاد ومجلس إدارته. ويشير إلى أن هذه اللجان تخضع لتأثير مباشر من قيادة الاتحاد، مما يجعل قراراتها غير محايدة.

كما يدعي المدرب البرتغالي أن الاتحاد التركي انتهك حقه في الاطلاع على أسباب القرار، إذ لم يخطره بها رسميًا، مما منعه من تقديم دفاع مناسب. وتعتبر هذه القضية اختبارًا مهمًا لمدى استقلالية الهيئات الرياضية في تركيا ومدى التزامها بمعايير العدالة وحقوق الإنسان. وقد طلبت المحكمة الأوروبية من السلطات التركية توضيح ما إذا كانت لجان كرة القدم قد شكلت محكمة مستقلة ونزيهة، وما إذا كانت حققت التوازن بين حق مورينيو في حرية التعبير ومصالح الاتحاد الرياضي.

وبعد انفصال مورينيو عن نادي فناربخشه عقب هزيمته في تصفيات دوري أبطال أوروبا في أغسطس 2024، انضم المدرب الشهير إلى نادي بنفيكا البرتغالي بعقد قصير الأجل. ومع ذلك، تتردد أنباء عن عودته المحتملة إلى ريال مدريد الإسباني، حيث قضى فترة ناجحة سابقًا. وتأتي شكوى مورينيو في وقت تشهد فيه العلاقات بين تركيا والمؤسسات الأوروبية توترًا متزايدًا، مما يضيف بعدًا سياسيًا للقضية.

وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى تطبيق حقوق الإنسان في السياق الرياضي، خاصة فيما يتعلق بحق المدربين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في عمليات قانونية عادلة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الأوروبية حكمها خلال الأشهر المقبلة، مما سيشكل سابقة مهمة في التعامل مع النزاعات الرياضية على المستوى الدولي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مورينيو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاتحاد التركي لكرة القدم فناربخشه قضية

United States Latest News, United States Headlines