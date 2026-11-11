قطاع الرعاية الصحية والأدوية يتصدر تداولات البورصة المصرية بالمليار 1.92

في أحدث بيانات تداول البورصة المصرية، قيّم قطاع الرعاية الصحية والأدوية 1.92 مليار جنيه، ما يشكل 16.3٪ من إجمالي التداولات، متجاوزاً العقارات والخدمات المالية غير المصرفية.

أظهرت أحدث بيانات تداول في البورصة المصرية أن قطاع الرعاية الصحية والأدوية البالغ قيمته 1.92 مليار جنيه شغل المرتبة الأولى بين القطاعات المقيدة، مع حصته البالغة 16.3٪ من إجمالي قيمة التداولات، متفوقاً على قطاع العقارات ب 1.71 مليار جنيه وتجزئة الخدمات المالية غير المصرفية بـ 1.54 مليار جنيه.

دقة الأرقام وتوزيع التداولات

تصل عدد أسهم القطاع الرعاية الصحية إلى 316.3 مليون سهم، عبر 50.48 ألف عملية تنفيذ، ما يعكس حماس المستثمرين في قطاع الأدوية والخدمات الطبية. في المقابل، بلغ عدد أسهم عقارات البورصة 618.34 مليون سهم، بينما تجاوزت الأية 620.59 مليون سهم في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

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سجل قطاع المقاولات والهندسة 1.26 مليار جنيه في التداول، مع 559.76 مليون سهم مدفوع، ما يساوي 10.7٪ من إجمالي التداولات. يشع أملاً في قطاع البنوك الذي كان في المركز الخامس بشهر 1.12 مليار جنيه، مستفيداً من 101.07 مليون سهم وانتاج 25.41 ألف عملية.

أقسام أخرى تترك أثره في السوق

امتدت تسلسلات التداول إلى قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، فقد سجل 836.73 مليون جنيه وهي 7.1٪ من الإجمالي. بينما جاءت مبادرات قطاع الموارد الأساسية بقيمة 833.86 مليون جنيه، مع 24.62 مليون سهم تم تداولها عبر 23.56 ألف عملية.

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قوش الضرائب والمنتجات الخشبية أرست تحت عنوان المنسوجات والسلع المعمرة، مسجلة 766.17 مليون جنيه، وتضم 22.86 مليون سهم متداول عبر 18.74 ألف عملية. كما شهد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات تبلغ 445.6 مليون جنيه، وحلول قطاع مواد البناء إقتراباً من 425.76 مليون جنيه.

تأثير هذا التوزيع على المستثمرين والمستقبل الاقتصادي

يعكس هذا التوزيع تركيزاً متزايداً على القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة عندما يشير شابئ تسجيل قطاع الرعاية الصحية والأدوية إلى تعزيز قيمة الابتكار والأبحاث في مصر. يستفيد المستثمرون من زيادة حجم التداول في هذه القطاعات، ما يفتح آفاقاً جديدة للتمويل والتمويل الذكي للبحوث الصحية.

من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية في الأشهر القادمة تحركات متزايدة في قطاع الرعاية الصحية مع دعم السياسات الحكومية في التسيرة والمستجدات في قوانين الشركات. يظل من الضروري متابعة أنماط التداول ومقاسات القيمة السوقية لأي تحركات مستقبلية لتنظيم السوق والبقاء على اطلاع بأدوات المستثمرين المستقبلية.