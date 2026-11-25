قطاعات المقاولات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية استحوذت على 51.3% من تداولات الأسهم المصرية، حيث تصدر قطاع المقاولات بقيمة 1.08 مليار جنيه.

تمكنت قطاعات المقاولات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية من استحواد نحو 51.3% من إجمالي قيم تداول الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال جلسة الأربعاء، لتتصدر قائمة القطاعات التي جذبت معظم السيولة في السوق.

احتل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية الصدارة بقيمة تداول بلغت 1.08 مليار جنيه، مسهمًا بنسبة 17.5% من إجمالي التداولات، بينما جاء قطاع العقارات في المركز الثاني بقيمة 1.07 مليار جنيه ونسبة 17.2% من السيولة.

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تفاصيل هيمنة القطاعات الكبرى

سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثالث بتداولات قيمتها 1.03 مليار جنيه، مما يجعله مستحوذًا على 16.6% من إجمالي السيولة في السوق خلال الجلسة المحددة.

أصدرت شركة نايل للصحافة والنشر "ش.م.م" هذه البيانات الاقتصادية التي تعكس حركة التداولات النشطة في الأسواق المالية المصرية، حيث تعد المجلة الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية.

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أداء القطاعات الهامشية والاتجاهات

على صعيد التراجعات، تصدر قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف قائمة الانخفاضات بنسبة 2% لكل منهما، متقدمين على قطاعات المقاولات والموارد الأساسية والمنسوجات والسلع المعمرة التي سجلت انخفاضًا بنسبة 1.6%.

في المقابل، حقّق قطاع الخدمات التعليمية الارتفاع الوحيد في السوق بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة دون تغيير، مما يعكس تنوع الحركة التداولية بين القطاعات المختلفة.

سلوك المستثمرين الأجانب في الأسواق

سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات صافي مشتريات للمستثمرين غير المصريين بقيمة 134.2 مليون جنيه، مما يشير إلى اهتمامهم المباشر بتلك القطاعات التكنولوجية والخدمية.

تلاها قطاع العقارات بصافي شراء بلغ 56.6 مليون جنيه، بينما سجل قطاع المقاولات صافي بيع بقيمة 20.7 مليون جنيه، والخدمات المالية غير المصرفية صافي بيع بنحو 13.5 مليون جنيه.