قطر تعرب عن تفاؤلها باتفاق أميركي إيراني وتؤكد دورها في الوساطة الإقليمية

أعلنت قطر تفاؤلها بإمكانية تحقيق الاتفاق الأميركي الإيراني للأمن في الشرق الأوسط، مؤكدة مشاركتها في الوساطة الباكستانية لإنجاحه.

أعلنت قطر ، اليوم الثلاثاء، أنها تتفاءل بإمكانية تحقيق ال اتفاق الأخير بين الولايات المتحدة و إيران لأمن واستقرار الشرق الأوسط، معربة عن أملها في أن يمهد هذا ال اتفاق الطريق لمفاوضات أوسع تشمل البرنامج النووي ال إيران ي وقضايا إقليمية أخرى.

وفي مؤتمر صحفي بالدوحة، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يمثل خطوة أولى نحو توافق إقليمي شامل، مشيرًا إلى أن قطر لعبت دورًا مساعدًا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ضمن إطار الوساطة التي تقودها باكستان. وأكد الأنصاري أن قطر ستكون ممثلة في لقاء جنيف القادم الذي يهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاق، معربًا عن ثقته في أن يؤدي هذا المسار إلى إنهاء التوترات وعودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى طبيعتها.

وشدد المتحدث القطري على أن الجهود الحالية تركز على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن أي هجمات إسرائيلية على لبنان لا مبرر لها وتشكل تعديًا على السيادة اللبنانية. وأوضح أن قطر تشارك ضمن فريق الوساطة الباكستانية في إطار حل الأزمة الإقليمية، منبهًا إلى أن الأولوية الآن هي منع العودة إلى الحرب وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

وأضاف الأنصاري أن كل القضايا الخلافية سيتم مناقشتها ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لحوار إقليمي يعزز الثقة بين جميع الأطراف بعد التوقيع على الاتفاق. وفي سياق متصل، نفى الأنصاري أن تكون قطر قد قدمت أموالًا لدعم هذه الوساطة، مؤكدًا أن التنسيق الدولي قائم للتعامل مع التبعات الاقتصادية للأزمة.

وأعرب عن تفاؤل قطر بأن تؤدي الوساطة الحالية إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، معربًا عن أمله في أن يكون توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة بداية لمفاوضات مستقبلية مثمرة. وأشار إلى أن قطر مستمرة في جهودها الوسيطة لدعم وقف إطلاق النار في غزة وتسعى لتطبيق كامل للاتفاق، مؤكدًا أن الأمن الإقليمي واستمرار الملاحة في هرمز يعتمدان على نجاح هذه المساعي





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