قطر: حل أزمة مضيق هرمز إقليمي.. وندعم جهود الحوار لإنهاء الأزمات

أكدت قطر على ضرورة الحل الإقليمي لأزمة مضيق هرمز، وشددت على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي والدولي لإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية ال قطر ية، على أن إيجاد حل لأزمة مضيق هرمز يجب أن يكون حلاً إقليمياً شاملاً، بمشاركة فعالة من جميع الدول المتشاطئة التي تعتمد على هذا الممر المائي الحيوي. وفي تصريحات صحفية له، شدد الأنصاري على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران ، مع التركيز على تثبيت هذا الوقف وتمديده لضمان الاستقرار. وأضاف المتحدث باسم الخارجية ال قطر ية أن دولة قطر تدعم بقوة جهود الحوار والتفاوض كوسيلة رئيسية لحل جميع الأزمات، مشيراً إلى دعم الدوحة لجهود لبنان الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الصراع الدائر.

وأكد الأنصاري على أن مسألة إدارة مضيق هرمز لم تشهد أي مشاكل أو تعقيدات قبل الأزمة الحالية، محذراً من أن تداعيات إغلاق المضيق تتجاوز تأثيرها المباشر على أسواق الطاقة، وتشمل جوانب اقتصادية وسياسية وإنسانية أخرى. ووصف الأنصاري الوضع الحالي في مضيق هرمز بأنه طارئ، داعياً جميع الأطراف إلى العمل الجاد للتوصل إلى حل مستدام لهذه الأزمة. وأعرب عن ثقته بصمود الاقتصاد القطري واقتصاديات دول المنطقة، على الرغم من التبعات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الأزمة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن لغة التهديد غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وأن دولة قطر تتعامل مع جميع التهديدات المحتملة بما يضمن سلامة وأمن البلاد. وأشار إلى التنسيق المستمر مع جميع الأطراف المعنية بالتطورات في لبنان، بما في ذلك الأشقاء اللبنانيين، لتقييم الوضع والعمل على إيجاد حلول سلمية. وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى ضرورة احترام القانون الدولي، مؤكداً على أهمية إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، وذلك تماشياً مع دعوة المنظمة البحرية الدولية.

وختم الأنصاري تصريحاته بالتأكيد على أن أمن مضيق هرمز لا يمكن أن يكون عرضة للتهديد من أي طرف، ورفض أي شروط مسبقة لفتح المضيق، مؤكداً على استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة فتح المضيق ووقف التداعيات السلبية لإغلاقه، بما في ذلك التأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة. كما أشار إلى أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة، والعمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتأمين تدفق السلع والخدمات إلى جميع الدول. وتؤكد دولة قطر على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والالتزام بالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وفي سياق متصل، عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية عن قلق دولة قطر إزاء التوترات المتصاعدة في المنطقة، وأكد على أهمية الحوار البناء والمشاركة الإيجابية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام. وأشار إلى أن دولة قطر على استعداد دائم للمساهمة في أي جهود إقليمية ودولية تهدف إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويعزز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن دولة قطر تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية لجميع النزاعات، وتعزيز العلاقات مع جميع الدول، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأكد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات. وتدعو دولة قطر إلى ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقوانين والقرارات الدولية. وتشير إلى أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشاكل المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.





قطر مضيق هرمز الأزمة الحوار إيران الولايات المتحدة لبنان السلام

