قطع مياه الشرب عن قريتين في مركز دشنا بقنا لمدة 7 ساعات بسبب أعمال ترحيل خط رئيسي

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا تعلن قطع المياه عن قرى فاو قبلي ونجع البخايتة بمركز دشنا اليوم الثلاثاء من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً لتنفيذ أعمال ترحيل خط المياه الرئيسي، وتدعو المواطنين لتوفير احتياجاتهم البديلة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب قنا ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، عن قطع خدمة مياه الشرب عن قريتي " فاو قبلي " و"نجع البخايتة" التابعتين لمركز دشنا بمحافظة قنا .

يأتي هذا الانقطاع المؤقت نتيجة البدء في تنفيذ أعمال ترحيل خط مياه الشرب الرئيسي الذي يبلغ قطره 8 بوصة، نظراً لتعارضه المباشر مع الأعمال الإنشائية والحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذه في المنطقة. وتستهدف هذه الخطوة تحديث البنية التحتية وضمان تكامل الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين دون إحداث تداخل بين شبكات المرافق المختلفة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من نقص في البنية التحتية.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن فترة الانقطاع ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم، أي لمدة سبع ساعات متواصلة. وأشار البيان إلى أن فرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة ستتواجد بشكل مكثف في الموقع للإشراف على أعمال الترحيل وضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة، بهدف إعادة ضخ المياه بانتظام فور إتمام أعمال الربط الفني.

كما أكدت الشركة على أهمية هذه الأعمال لضمان استمرارية الخدمة بشكل أفضل في المستقبل، وتجنب المشكلات الناتجة عن تداخل المرافق. ودعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا جميع المواطنين القاطنين في المناطق المتأثرة، بالإضافة إلى أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الخدمية والحيوية المختلفة، إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم البديلة من المياه الصالحة للشرب خلال ساعات الانقطاع، وذلك تفادياً لتأثر الخدمات اليومية أو توقف العمل بتلك المنشآت.

وذكرت الشركة أن المخابز والمستشفيات يمكنها التنسيق مسبقاً مع فرق الطوارئ لتوفير احتياجاتها العاجلة. وفي هذا السياق، خصصت الشركة عدة قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي الاستفسارات أو الشكاوى العاجلة طوال فترة العمل، حيث يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن للمحافظة على الرقم 125، أو التواصل عبر الأرقام الهاتفية المباشرة المخصصة: 01275117991 و 01012646976، كما يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة آخر التطورات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة قنا، حيث تشهد المحافظة العديد من المشروعات الكبرى لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الرصف وتطوير الترع وإزالة التعديات على أملاك الدولة. ويؤكد مسؤولو المحافظة على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية والمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات بكفاءة عالية لجميع السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار مشروع الصرف الصحي المتكامل الذي يهدف إلى تغطية جميع قرى مركز دشنا بشبكات الصرف الصحي الحديثة، مما سيسهم في تحسين الصحة العامة والبيئة المحيطة. وتواصل الشركة جهودها في تنفيذ خطط الصيانة الدورية والتطوير لضمان استمرارية الخدمة وتقليل فترات الانقطاع قدر الإمكان، مع الحرص على إعلام المواطنين مسبقاً بأي انقطاعات مبرمجة لتمكينهم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة





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قنا قطع مياه فاو قبلي دشنا ترحيل خط مياه

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