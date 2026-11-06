قطع المياه بالهرم: شركة مياه الجيزة تعلن توقف الخدمة ليوم السبت

توقف ضخ المياه بحي الهرم لمدة 6 ساعات ابتداء من منتصف ليل السبت 7 نوفمبر 2026 بسبب أعمال تطوير خطوط التغذية لمشروع مترو الأنفاق في الجيزة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن خطة طموحة لقطع المياه عن عدد من المناطق الحيوية ب حي الهرم ، وذلك لمدة تصل إلى 6 ساعات متواصلة مساء يوم السبت المقبل. يأتي هذا القرار في إطار التنفيذ الدقيق لأعمال تحويل مسار أحد خطوط مياه الشرب الرئيسية، والتي تتزامن بشكل مباشر مع الأعمال الإنشائية الضخمة لمشروع تطوير شبكة مترو الأنفاق في المدينة.

تفاصيل التوقيت والمناطق المستهدفة

حددت الشركة نطاق الانقطاع بدقة متناهية ليبدأ التدفق الفعلي للمياه في التوقف اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026. ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة حتى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على أن تبدأ الخدمة في العودة تدريجياً مع انتهاء جميع الأعمال الفنية وإعادة ضخ المياه إلى الشبكة العامة بشكل طبيعي.

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تشمل القائمة الرسمية للمناطق المتأثرة بقطع المياه نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد من شارع عثمان محرم وحتى منطقة المريوطية الكبرى. كما تشمل القائمة الشوارع المحصورة بين شارعي الهرم وشارع ترسا، بالإضافة إلى مجموعة من الشوارع الرئيسية والفرعية مثل شارع بركة الرملة، وشوارع فكيهة والمحولات، وصولاً إلى شارع عز الدين عمر والكم الأحمر القديم، مما يستدعي تخطيطاً مسبقاً من السكان.

أسباب فنية وارتباط بمشروع المترو

أرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سبب هذا القرار الحتمي إلى ضرورة تنفيذ أعمال هندسية معقدة لتحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسي الذي يبلغ قطره 200 مم. تقع هذه الأعمال في منطقة محطات مترو المريوطية والعريش والطالبية، وهي مواقع استراتيجية تتطلب دقة عالية في التعامل مع البنية التحتية الحالية.

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تتطلب هذه العمليات الفنية ربط الخط الجديد الذي يتم تركيبه بالخط القائم لضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، مع قطع الخط القديم المخصص للعمل عليه. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن الصارم مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الأخرى الخاصة بمشروع مترو الأنفاق، لضمان عدم تعارض الجرافات والمعدات الثقيلة بين المشروعين.

تدابير الدعم والتوجيهات للمواطنين

أكدت الشركة التزامها التام بتوفير خطوط دعم ميدانية لضمان راحة المواطنين أثناء فترة الانقطاع، حيث تم تجهيز سيارات مياه شرب نقية ومجهزة بالكامل لتوزيع المياه على المناطق المتأثرة طوال فترة توقف الضخ. يمكن للأفراد والأسر طلب هذه الخدمة بسهولة من خلال الاتصال المباشر بالخط الساخن المخصص 125، والذي يعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الطوارئ.

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جميع المواطنين، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية الأخرى، ضرورة التدبير المسبق لاحتياجاتهم من المياه قبل موعد الانقطاع المحدد. وتأتي هذه النصحية لضمان استمرار عمل هذه المنشآت الحيوية خلال فترة العمل، لحين الانتهاء من جميع الأعمال الهندسية وعودة ضخ المياه بشكل طبيعي ومستقر إلى الشبكة.