قفزة جديدة في أسعار الذهب عالمياً ومحلياً وسط تراجع الدولار وآمال السلام الدولي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث ارتفع سعر الأوقية عالمياً وتصاعدت أسعار الأعيرة المختلفة في مصر، مدفوعة بضعف الدولار وتطورات سياسية دولية.

شهدت الأسواق العالمية للمعادن الثمينة حالة من النشاط المكثف والتقلبات الملحوظة خلال الساعات الأخيرة، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعات ملموسة مدفوعة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المتداخلة التي أثرت على شهية المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

وقد جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة تراجع قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن في ظل التقلبات الراهنة. وعززت هذه التوجهات الآمال المتزايدة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو ما ساهم في إعادة رسم خارطة التوقعات الاقتصادية العالمية وتقليل حدة التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق.

وقد انعكس هذا الوضع بشكل مباشر وواضح على السعر الفوري للأوقية، التي قفزت لتصل إلى مستوى 4690 دولاراً، مقارنة بسعر سابق كان قد استقر عند 4544 دولاراً، ما يمثل زيادة قدرها نحو 146 دولاراً في فترة زمنية وجيزة، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد المخاطر المالية. أما على الصعيد المحلي في جمهورية مصر العربية، فقد انعكست هذه التحركات العالمية بشكل فوري ومباشر على أسعار الذهب في الصاغة والأسواق المحلية، حيث سجلت الأعيرة المختلفة ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات يوم الأربعاء الموافق السادس من مايو لعام 2026.

وقد تصدر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولاً وانتشاراً في السوق المصري نظراً لتوازنه بين النقاء والسعر، المشهد بارتفاعه ليصل إلى 6970 جنيهاً للجرام الواحد بدون المصنعية، بعد أن كان مسجلاً عند 6880 جنيهاً في تعاملات يوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 90 جنيهاً في يوم واحد. ولم يتوقف هذا الارتفاع عند هذا العيار فحسب، بل شمل كافة الفئات الأخرى من المعادن الثمينة؛ حيث سجل عيار 18، الذي يفضله الكثير من الشباب في صناعة الحلي والمجوهرات العصرية، نحو 5974 جنيهاً للشراء.

وفي الوقت نفسه، وصل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأنقى والأعلى سعراً ويستخدم غالباً في السبائك، إلى مستوى 7966 جنيهاً. كما شهد الجنيه الذهب، الذي يعد وعاءً ادخارياً مفضلاً للكثير من الأسر المصرية، ارتفاعاً ليصل سعره إلى 55760 جنيهاً، مما يشير إلى حالة من الترقب والاندفاع نحو الشراء من قبل المستثمرين الصغار والكبار على حد سواء لتأمين مدخراتهم.

وفي سياق متصل، تأتي هذه التغيرات المتسارعة في أسعار الذهب بالتزامن مع تحولات اقتصادية أخرى في السوق المصري، حيث لوحظ صعود الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في البنوك بنسبة تتجاوز 2%، وذلك عقب وقف العمليات الحربية وتوجه المنطقة نحو الاستقرار السياسي. وبالرغم من قوة الجنيه النسبية أمام العملة الأمريكية، إلا أن الارتفاع العالمي القوي للذهب كان هو العامل المهيمن والمحرك الأساسي للأسعار المحلية، مما أدى إلى زيادة التكلفة الإجمالية للجرام.

ومن الجدير بالذكر أن السوق المصري شهد في الوقت ذاته تراجعاً في أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية، مما قد يشير إلى حالة من توازن الأسعار في بعض القطاعات الخدمية والغذائية؛ حيث انخفضت أسعار كرتونة البيض، وتراجعت أسعار الدقيق والسكر بمقدار 4 جنيهات، كما شهدت أسعار الأسماك، وتحديداً سمك البلطي، انخفاضاً ملحوظاً ليصبح سعرها دون مستوى 80 جنيهاً. هذا التباين المثير للاهتمام بين ارتفاع الذهب وانخفاض السلع الغذائية يعكس تعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي وتأثره بالعوامل الخارجية والداخلية في آن واحد.

ومن ناحية أخرى، تظل تكلفة المصنعية في السوق المصري متغيرة وتخضع لتقديرات الصاغة، حيث تتراوح ما بين 3% إلى 8% من سعر الجرام، وهو أمر ضروري يجب على المشترين أخذه في الاعتبار عند تحديد التكلفة النهائية لقطع الذهب والمجوهرات لضمان الحصول على القيمة العادلة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذهب أسعار الذهب في مصر الدولار الأمريكي الاقتصاد العالمي المعادن الثمينة

United States Latest News, United States Headlines