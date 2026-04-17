قلق الأمومة المدفوع رقمياً: كيف تعزز وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف الآباء؟

خبراء يكشفون كيف تؤثر المعلومات المضللة والمقارنات المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة قلق الآباء على أطفالهم، مع التركيز على ظاهرة القلق المُصنّع وتأثيرها على الصحة النفسية للأمهات والآباء.

في عصر يلتف فيه العالم الرقمي حول تفاصيل حياتنا اليومية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة للنقاش والتفاعل، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى مصدر للقلق والتخويف، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأغلى ما نملك: أطفالنا.

إن ظاهرة "القلق المُصنّع"، حيث تُغذى المخاوف مبالغ فيها من خلال قصص وصور ومعلومات قد لا تكون دقيقة أو قد تخرج عن سياقها، باتت تشكل تحديًا حقيقيًا للعديد من الآباء والأمهات، وخاصة الأمهات اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهة مستمرة مع صور مثالية للأمومة أو روايات عن مخاطر غير واقعية قد يتعرض لها أطفالهن. تتعدد العوامل التي تسهم في هذا القلق المُصنّع. فمن ناحية، تقدم منصات التواصل الاجتماعي كماً هائلاً من المعلومات، وبين ثناياها تختبئ أخبار وصور قد تكون مثيرة للقلق، سواء كانت حوادث واقعية يتم تضخيمها، أو تجارب شخصية تُعرض بطريقة درامية، أو حتى حملات توعية قد تصل إلى حد إثارة الذعر. غالبًا ما تُنشر هذه المواد دون سياق كافٍ أو تدقيق في مصداقيتها، مما يجعل المتلقي، وخاصة الأب الذي يبحث عن أفضل السبل لحماية طفله، عرضة لتصديقها وتبنيها كمخاطر حقيقية ووشيكة. تضاف إلى ذلك، المقارنات المستمرة مع تجارب الآخرين، حيث يرى الآباء صورًا لأطفال ينمون ويتعلمون بطرق تبدو مثالية، مما قد يولّد شعورًا بالنقص أو القلق من أن أطفالهم لا يحققون المعايير المزعومة، وبالتالي يزداد البحث عن حلول قد تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها. وتساهم الخوارزميات التي تعتمد عليها هذه المنصات في تعزيز هذه الظاهرة. فعندما يبدي المستخدم اهتمامًا بمحتوى معين يتعلق بالمخاطر أو المشكلات التي تواجه الأطفال، فإن الخوارزمية تميل إلى تقديم المزيد من هذا النوع من المحتوى، مما يخلق حلقة مفرغة من التعرض للمعلومات المسببة للقلق. تتحول هذه الحلقة إلى ما يشبه "فقاعة فلترة"، حيث يجد الأب نفسه محاطًا باستمرار برسائل تؤكد على وجود مخاطر، وتُظهر صورًا لأطفال في مواقف خطرة، وتُسلط الضوء على أمراض أو مشكلات صحية قد تكون نادرة أو مبالغ في تصويرها. هذا التعرض المستمر للمحتوى السلبي، حتى لو كان الهدف منه التوعية، يمكن أن يؤدي إلى حالة من اليقظة المفرطة والقلق الدائم، مما يؤثر سلبًا على الصحة النفسية للآباء ويجعلهم يعيشون في حالة من التوتر المستمر. إن إدراك هذه الظاهرة هو الخطوة الأولى نحو مواجهتها. فبدلاً من الغرق في بحر المعلومات المتدفقة، ينبغي على الآباء أن يتحلوا بالوعي النقدي، وأن يبحثوا عن مصادر موثوقة للمعلومات، وأن يدركوا أن ما يُعرض على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة الواقع الكامل. يجب عليهم أن يتذكروا أن الأمومة والأبوة رحلة تتسم بالتحديات، وأن القلق جزء طبيعي من هذه الرحلة، لكن القلق المُصنّع هو ما يجب علينا مقاومته. من خلال البحث عن مجتمعات داعمة، والتواصل مع مختصين، والتركيز على بناء علاقة قوية وصحية مع أطفالهم، يمكن للآباء تجاوز هذا القلق المُصنّع والتركيز على ما هو مهم حقًا: صحة أطفالهم وسعادتهم.





قلق الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي الأمومة الرقمية الصحة النفسية التضليل الإعلامي

