قليوبية تنظم ندوة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وفق القانون 172

جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب بالصعيد ينظم ندوة بقليوبية تحت رعاية الوزيرة راندة المنشاوي لتوعية المواطنين بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وترشيد الاستهلاك المائي.

أقيم بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة ندوة توعوية موسعة بمشاركة رسمية واسعة بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي بأحكام التشريع الجديد. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي شددت على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

شارك في هذا الحدث التوعوي ممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إلى جانب قيادات وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة. يهدف هذا التكاتف إلى استكمال خطة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهاز التنظيمي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

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أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025

أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع القوى المجتمعية للحفاظ على الثروة المائية وضمان استدامة الخدمة وجودتها. وأوضح أن التنسيق مع الجمعيات الأهلية يتيح الوصول المباشر إلى الأسر المصرية في مختلف القرى والمراكز، لتعريفهم بأطر الحماية القانونية لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

تم خلال الندوة استعراض أحكام وبنود قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، مع تسليط الضوء على الآليات الرقابية التي يباشرها الجهاز لضمان كفاءة تقديم الخدمة وجودتها. كما تم توضيح حقوق المستهلكين وواجباتهم وفقًا لأحكام القانون الجديد، مما يعزز من ثقافة ترشيد الاستهلاك باعتبارها مسؤولية وطنية ضرورية للحفاظ على الموارد المائية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

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استراتيجيات التوعية الميدانية والتعاون المجتمعي

شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن العمل الأهلي يضع القضايا التنموية والبيئية التي تمس حياة المواطنين اليومية في صدارة أولوياته. وأشار إلى أن الانتشار الجغرافي الواسع للجمعيات وثقة المواطنين بها يمثلان قوة مجتمعية مؤثرة يمكن توظيفها لإحداث تحول ملموس في السلوكيات الاستهلاكية.

أكد رئيس الاتحاد العام جاهزية مقار الاتحاد وكوادره التطوعية بمختلف المحافظات للتنسيق المباشر مع الجهاز التنظيمي وشركات مياه الشرب، بما يسهم في تنفيذ مبادرات ميدانية ناجحة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه. وفي السياق ذاته، رحّب المهندس عبد الحميد رخا، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة القليوبية والأمين العام للاتحاد العام، باستضافة مقر الاتحاد الإقليمي للندوة.

مقترحات تنفيذية لتعزيز الاستدامة المائية

على الجانب التنفيذي، قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عرضًا شاملًا لأبرز مشروعاتها وإنجازاتها التنموية بالمحافظة، واستعرضت مبادراتها التوعوية وبرامج المشاركة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وبناء جسور الثقة مع الجمهور. وقد اختُتمت الندوة بالاتفاق على مجموعة من التوصيات والإجراءات التنفيذية لتعزيز جهود ترشيد استهلاك المياه.

تضمّن أبرز تلك التوصيات التوسع في تركيب القطع الموفرة للمياه بمقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية، لتكون نموذجًا عمليًا يُحتذى به. كما تم الاتفاق على إطلاق حملات لطرق الأبواب والتوعية الجماهيرية لحث المواطنين على تركيب هذه القطع داخل منازلهم، وتوضيح دورها في خفض معدلات الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية.

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اتفق الحضور كذلك على استمرار تنظيم ورش العمل التدريبية لتأهيل كوادر الجمعيات الأهلية، للقيام بدور سفراء للتوعية بحقوق المستهلك وآليات ترشيد الاستهلاك وأحكام القانون الجديد. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المائية من خلال تحويل توصيات الندوة إلى مبادرات عملية تخدم المواطنين وتدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.