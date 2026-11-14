قمة تاريخية تربط ترامب وشي وجوين بين في شنتشن

البيت الأبيض يعلن عن عقد قمة ثلاثية غير مسبوقة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في شنتشن، بمشاركة واسعة في قضايا جيوسياسية.

أعلن البيت الأبيض بشكل رسمي عن استعداداته لعقد قمة ثلاثية غير مسبوقة، تجمع في نفس الوقت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ونظيره الصيني شي جين بينغ ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وستقام هذه القمة الاستثنائية يوم الخميس المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك التي ستعقد في مدينة شنتشن الصينية. وتعد هذه الخطوة الدبلوماسية الأولى من نوعها التي تجمع هذه القوى العظمى الثلاث في منتدى واحد مباشر.

استبعاد الملف الأوكراني من جدول الأعمال الرسمي

من جانبه، أوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى أن القمة لن تتطرق إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي تبلغ عمرها نحو 5 سنوات من القتال المستمر. وشرح المسؤول هذا القرار بضرورة اعتماد واشنطن مساراً مختلفاً تماماً في المفاوضات مع كييف وموسكو. وأشار إلى أن الصين ليست طرفاً في هذا المسار الدبلوماسي المحدد، مما يجعل من غير المناسب طرح الملف الأوكراني أو مناقشة الحرب خلال هذا الاجتماع الثلاثي.

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نقاط انطلاق جديدة لمحادثات الحد من التسلح

يرى المسؤولون في الإدارة الأميركية أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لمحادثات نووية استراتيجية، رغم عدم توقعهم الإعلان عن اتفاقات فورية أو معاهدات ملزمة. يأتي هذا الاهتمام بالنزع النووي في ظل اتفاقية سابقة للحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو في فبراير الماضي، التي رفعت القيود عن أكبر ترسانتين نوويتين في العالم لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. وتهدف المحادثات الجديدة إلى توسيع نطاق هذه الاتفاقيات ليشمل القوى النووية الأخرى.

الفجوة العسكرية الهائلة تحد من التوصل لاتفاقات

تبقى التحديات كبيرة وملموسة بسبب الفجوة الضخمة بين الترسانات النووية للدول الثلاث المشاركة في القمة. تشير تقديرات جهاز البنتاغون إلى امتلاك بكين لأكثر من 600 رأس نووي، مقارنة بأكثر من 5 آلاف رأس نووي تملكها كل من الولايات المتحدة وروسيا. هذا التفاوت الكبير دفع الصين سابقاً لعدم إبداء أي اهتمام بالانضمام إلى اتفاقيات الحد من التسلح التقليدية، مما يعقد المفاوضات الحالية.

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تقارب سياسي رغم التباينات في الملف الإيراني

يُسعى لتعزيز قنوات التواصل بين ترامب وبوتين بعد تحقيق تقارب نسبي عقب الهدنة التجارية المبرمة العام الماضي. ورغم هذا المسار الإيجابي، لا يزال التباين قائماً بشأن الملف الإيراني، خاصة مع استمرار موسكو في توطيد شراكتها العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية مع طهران. يبحث الرئيسان عن سبل لإدارة هذه الخلافات الإقليمية دون التأثير على العلاقات الاستراتيجية بينهما بشكل جذري.

الطابع الرمزي يطغى على النتائج السياسية المتوقعة

يرى محللون سياسيون أن هذا اللقاء، رغم أهميته الاستثنائية من حيث الشكل التاريخي، من المستبعد أن يحقق اختراقات سياسية كبرى في الأمد القصير. مرجحين أن يطغى الطابع الرمزي على نتائجه الفعلية، كإشارة إلى عودة الحوار المباشر بين القادة. ومع ذلك، يبقى هذا الاجتماع محط أنظار العالم كمؤشر على تغيرات عميقة في معادلات القوة العالمية.