اجتماع تاريخي ثلاثي بين ترامب وشين جين بينغ وبوتين في شنتشن الصينية يستمر ساعة واحدة لمناقشة خفض الأسلحة النووية العالمية في إطار قمة أيبك.

من المقرر أن تستمر القمة الثلاثية التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، التي ستعقد غداً الخميس في مدينة شنتشن الصينية، لمدة لا تتجاوز الساعة الواحدة. وقد أكدت وكالة الأنباء الروسية نقل تصريح لممثّل الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ، الذي أكد عدم تخصيص أكثر من ساعة لهذا الاجتماع التاريخي.

تفاصيل الاجتماع الثلاثي في شنتشن الصينية

تقدم هذا الاجتماع الثلاثي هامشاً محدوداً للغاية للمناقشات، حيث لم يتم تحديد إطار زمني يتجاوز الستين دقيقة فقط للتباحث بين القادة الثلاثة. يأتي هذا التوقيت المحدد في ظل أجواء تتسم بالتوتر العالمي والتحديات المشتركة التي تواجه الدول العظمى، مما يجعل كل دقيقة خلال هذا اللقاء بالغة الأهمية.

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وقد التقى رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا اليوم الأربعاء في مدينة شنتشن، وتبادلوا التحايا في أجواء بدت ودية للغاية قبل بدء المباحثات الرسمية. وقد جاء هذا اللقاء على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المعروف اختصاراً باسم (أيبك)، مما أضفى طابعاً إقليمياً ودولياً على المناسبة.

الاستقبال الرئاسي والديناميكيات الدبلوماسية

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشكل شخصي على مدرج المطار في الصين، حيث قام الاثنان بالتعانق في مشهد دبلوماسي لافت. وقد أظهرت لقطات مصورة مصممة بعناية للرسم الدولي كيف أن بوتين لاحقاً يصافح ترامب، ويتبادل الثلاثة عبارات المجاملة الوديّة قبل التقاط صورة جماعية رسمية خلال القمة.

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وتعكس هذه المشاهد الدبلوماسية الدقيقة الجهود المبذولة من قبل الأطراف الثلاثة لتقديم صورة موحدة للعالم، على الرغم من الاختلافات العميقة في المواقف الجيوسياسية. وقد سادت أجواء من الاحترام المتبادل والتبادل الودي للتحايا، مما يشير إلى رغبة جميع القادة في بدء هذا الحوار الثلاثي بتفاؤل وتفاؤل إيجابي.

موضوع الأسلحة النووية والانتشار العالمي

كان البيت الأبيض قد أعلن في الجمعة الماضية أن ترامب سيثير مسألة خفض الأسلحة النووية خلال الاجتماع في الصين، وذلك كجزء من أجندة الأمن العالمي. وقد صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز بأن الرئيس ترامب سسيناقش خفض الأسلحة النووية في العالم، والتي يرى أنها تشكل خطراً جدّيًا على الأمن والاستقرار الدولي.

ويؤكد هذا التركيز على قضية الأسلحة النووية على مدى أهمية هذا الاجتماع الثلاثي، حيث أن انتشار الأسلحة النووية يُعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام الأمني العالمي. ويرى الرئيس ترامب أن وجود هذه الأسلحة وانتشارها يمثل تهديدًا حقيقيًا يتطلب تدخلًا فوريًا ودوليًا لمعالجته ووقف توسعه.

التوقعات الروسية والآثار المستقبلية

من جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بأنه يتوقع مكاسب محتملة كبيرة من هذا الاجتماع الثلاثي. وأشار بوتين إلى أن هذا اللقاء قد يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الدول العظمى، خاصة في المجالات التي تتقاطع فيها المصالح المشتركة.

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وتترقب الأوساط السياسية والدولية بفارغ الصبر نتائج هذا الاجتماع المحدود زمنيًا، حيث أن كل كلمة وكل قرار يتخذ خلال هذه الساعة سيعكس التوجهات المستقبلية للعلاقات بين أكبر ثلاث قوى عظمى في العالم. ومن المتوقع أن يكون لهذا اللقاء تأثير مباشر على سياسات الحد من التسلح والعلاقات الدولية في الأشهر القادمة.