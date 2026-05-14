قمة ترامب وبكين: صراع النفوذ وموازنات الطاقة والسياسة الدولية

تحليل مفصل لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، ومناقشة الملفات الشائكة المتعلقة بإيران ومضيق هرمز وقضية تايوان وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

تعتبر الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جمهورية الصين الشعبية واحدة من أكثر المحطات السياسية والاقتصادية حساسية في التاريخ المعاصر، حيث تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً غير مسبوق في حدة التنافس الاستراتيجي بين القوتين الاقتصاديتين والعسكريتين الأكبر على وجه الأرض.

إن هذه القمة لا تمثل مجرد لقاء دبلوماسي تقليدي، بل هي محاولة لإعادة رسم خارطة التوازنات الدولية في ظل صراع محموم على النفوذ والسيطرة التجارية والتكنولوجية. تهدف واشنطن من خلال هذه التحركات إلى إيجاد صيغة تضمن مصالحها الأمنية والاقتصادية، بينما تسعى بكين إلى تثبيت مكانتها كقطب موازٍ للولايات المتحدة، مما يجعل كل كلمة وكل إيماءة في هذه الزيارة محملة بدلالات سياسية عميقة تؤثر على استقرار الأسواق العالمية.

وفي قلب هذه المباحثات، يبرز الملف الإيراني كأحد أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً على جدول الأعمال. تراهن الإدارة الأمريكية بشكل كبير على الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به الصين في المنطقة، وتأمل في أن تمارس بكين ضغوطاً حقيقية وفعالة على طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية دون انقطاع.

وقد تجلى هذا التوجه بوضوح في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أشار صراحة إلى أن واشنطن تهدف إلى إقناع بكين بالتدخل لإنهاء حالة الجمود الحالية والتوصل إلى اتفاق شامل. ومع ذلك، لم تخلُ هذه المطالب من نبرة تحذيرية، حيث شدد روبيو على أن أي دعم صيني مستقبلي قد يقدم لإيران قد يؤدي إلى تدهور خطير في العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين.

ومن جهة أخرى، ترى الإدارة الأمريكية أن الصين هي الطرف الأكثر قدرة على إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات نظراً للعلاقات الوثيقة والروابط الاقتصادية المتينة التي تربط البلدين. أما بالنسبة للصين، فإن أزمة مضيق هرمز ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية أمن قومي مرتبطة مباشرة بأمن الطاقة. فقد كانت بكين تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني قبل اندلاع النزاعات الأخيرة، حيث كانت تستورد نحو ثمانين بالمئة من احتياجاتها النفطية من إيران وبأسعار تفضيلية ساهمت في نموها الاقتصادي السريع.

وبما أن مضيق هرمز يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي من الطاقة يومياً، فإن أي اضطراب في هذا الممر المائي الحيوي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية للصين قبل غيرها. وهذا ما دفع وزير الخارجية الصيني وانغ يي للتأكيد في محادثاته مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أن العودة إلى المسار التفاوضي هي الخيار الوحيد والمقبول لضمان استقرار المنطقة وتجنب التصعيد العسكري الذي لن يخدم مصلحة أي طرف.

وبالتوازي مع الملف الإيراني، تفرض قضية تايوان نفسها كعقبة كبرى في طريق التفاهمات بين القطبين. تعتبر القيادة الصينية تايوان خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وتنظر إلى أي تدخل أمريكي في شؤونها الداخلية على أنه انتهاك صارخ لسيادتها. وقد وجهت بكين تحذيرات شديدة اللهجة لواشنطن بضرورة وقف عمليات تسليح الجزيرة وتقليص التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة بحر الصين الجنوبي، معتبرة أن استمرار الدعم العسكري لتايبيه يغذي التوترات الإقليمية.

في المقابل، تعيش حكومة تايوان حالة من القلق والترقب الشديدين، حيث تخشى أن تتحول قضيتها السياسية إلى ورقة تفاوضية يتم المقايضة بها بين ترامب والقيادة الصينية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى مثل التجارة أو إيران. ورغم مظاهر الحفاوة والاستقبال الرسمي الحافل الذي خصص لترامب في بكين، إلا أن التاريخ يلقي بظلاله على هذه القمة.

فالمراقبون يتذكرون جيداً تجربة الولاية الأولى لترامب، عندما تحولت الزيارات الدبلوماسية المماثلة إلى شرارات اندلعت بعدها حرب تجارية طاحنة أضرت بالاقتصاد العالمي وأدت إلى فرض رسوم جمركية متبادلة. إن الإدراك المتبادل بين واشنطن وبكين بضرورة إدارة الخلافات بحكمة ينبع من الخوف من انهيار النظام الدولي الحالي، حيث أن أي تصعيد جديد غير محسوب قد يؤدي إلى تداعيات كارثية تتجاوز حدود البلدين لتطال الاقتصاد العالمي بأكمله، مما يضع القوتين أمام خيار صعب بين المواجهة الصفرية أو التعايش التنافسي الذي يحفظ الحد الأدنى من الاستقرار العالمي





