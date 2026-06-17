قمة مجموعة السبع تؤكد على ضرورة إعادة هيكلة ديون الدول متوسطة الدخل وتنتقد اعتمادها على المساعدات

في ختام اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا، أصدر القادة بيانا مشتركا يركز على آفاق جديدة للتعاون الدولي في التنمية، مع إبراز ضرورة إعادة هيكلة ديون الدول متوسطة الدخل التي لا تنطبق عليها شروط إطار مجموعة العشرين. البيان، الذي شاركت فيه مصر وعدة دول ضيفة، حث على اعتماد مقاربة مشتركة تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية وحشد الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى أن الموارد العامة وحدها لا تكفي لتلبية الاحتياجات التنموية المتنامية. كما أكد القادة استعدادهم للمساهمة في تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني، بينما كشف مسؤول أمريكي عن استمرار إيران في إطلاق مسيرات في مضيق هرمز.

聚تي كاملة للخبر: ضبط الطبيبة أمنية سويدان بالبحيرة لسماع أقوالها في واقعة مستشفى الشاطبي وإمام عاشور يكسر رقم صلاح ويحقق إنجازا تاريخيا مع مصر في المونديال.

شدد قادة مجموعة السبع، في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم في إيفيان-ليه-بان الفرنسية، على ضرورة إحراز تقدم نحو اعتماد مقاربة مشتركة لإعادة هيكلة ديون الدول متوسطة الدخل غير المؤهلة للاستفادة من الإطار المشترك، الذي أطلقته مجموعة العشرين خلال جائحة كوفيد. وجاء البيان عقب جلسة شاركت فيها دول ضيفة هي مصر وكينيا والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، حيث أكد القادة التزامهم بمواصلة التعاون الدولي في مجال التنمية، مع التركيز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية وحشد الاستثمارات الخاصة.

ورأى القادة أن سياسات التنمية التقليدية حققت نتائج إيجابية، لكنها لم تنجح في الحد من الاعتماد المالي على المساعدات الخارجية. وأضافوا أن الموارد العامة ستظل تؤدي دورا محوريا في تمويل التنمية، رغم تقليص الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى موازنات المساعدات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أنها لن تكون كافية بمفردها لتلبية الاحتياجات التنموية العالمية. وقال البيان إن تزايد مواطن الضعف المرتبطة بالديون يهدد الاستقرار الاقتصادي ويحد من قدرة الدول على تمويل الخدمات العامة، ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لمعالجة هذه التحديات.

كما رحب قادة مجموعة دول السبع بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وعبروا عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذه. مسؤول أمريكي: إيران تواصل إطلاق المسيرات في مضيق هرمز برغم التوقيع على مذكرة التفاهم





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مجموعة السبع إعادة هيكلة الديون التنمية الدولية الولايات المتحدة وإيران مصر

United States Latest News, United States Headlines