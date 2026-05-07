قمة مصرية إماراتية في أبو ظبي تعزز التعاون الاستراتيجي وتؤكد التضامن ضد التهديدات الإقليمية

تفاصيل الزيارة الأخوية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات ولقائه بالشيخ محمد بن زايد، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتضامن المصري مع أمن الإمارات في مواجهة التوترات الإقليمية.

شهدت العاصمة الإمارات ية أبو ظبي زيارة أخوية رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية، والتي استغرقت عدة ساعات من المباحثات المكثفة واللقاءات الودية، حيث التقى خلالها بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد بدأت مراسم الزيارة باستقبال حافل في مطار أبو ظبي الدولي، حيث كان الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبلين الرئيس المصري، وبحضور السفير عصام عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في أبو ظبي، مما يعكس عمق الروابط المتجذرة والتقدير المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين. وقد اتسم الاستقبال بالود والحفاوة التي تعبر عن مكانة مصر الكبيرة في قلب الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار هذه الزيارة، عقد الزعيمان لقاءً ثنائياً موسعاً تخلله غداء عمل أقيم على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سادت أجواء من التفاهم والأخوة. وخلال اللقاء، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس السيسي إلى بلده الثاني الإمارات، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تتسم بالشفافية والتنسيق الدائم في مختلف الملفات.

ومن جانبه، توجه الرئيس السيسي بخالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي المشترك، نظراً للروابط التاريخية والاجتماعية الوثيقة التي تربط بين الشعبين، والحرص المتبادل على تعزيز هذه الروابط بما يخدم المصالح العليا لكلا البلدين ويحقق الرخاء لشعوبهما. وعلى الصعيد السياسي والأمني، شهدت المباحثات تركيزاً كبيراً على التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية.

حيث أكد الرئيس السيسي بشكل قاطع تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة التي تمر بها المنطقة، مشدداً على أن أمن واستقرار الإمارات هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وصرح الرئيس بأن مصر ترفض رفضاً تاماً ومطلقاً كافة أشكال الاعتداءات التي استهدفت السيادة الإماراتية، وتحديداً تلك التي تمثل تصعيداً إيرانياً خطيراً، مؤكداً في عبارة قوية أن ما يمس الإمارات يمس مصر بالضرورة.

وأوضح سيادته أن هذه الاعتداءات لا تمثل مجرد خرق للسيادة الوطنية، بل هي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعتبر تصعيداً يهدد السلم والأمن الدوليين، مما يستوجب تكاتف الجهود الدولية لتغليب لغة العقل والحوار والمساعي الدبلوماسية لتسوية الأزمات وتجنب الانزلاق نحو صراعات أوسع قد تعصف باستقرار المنطقة والعالم بأسره. ولم تقتصر المباحثات على الجوانب السياسية فحسب، بل امتدت لتشمل سبل دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري.

فقد تناول الرئيسان سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر وتوسيع آفاق التبادل التجاري في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة. وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق المستمر بشأن الأزمات الإقليمية العالقة، والعمل سوياً على حماية وحدة وسلامة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها من التدخلات الخارجية.

وفي ختام هذه الزيارة المثمرة، رافق الشيخ محمد بن زايد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار أبو ظبي الدولي لتوديعه، في مشهد يجسد أعلى درجات الأخوة والترابط الاستراتيجي بين القاهرة وأبو ظبي، مما يفتح آفاقاً جديدة من التعاون الثنائي الذي يطمح لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة العربية





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر الإمارات عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد العلاقات العربية

United States Latest News, United States Headlines