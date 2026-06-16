تغطية خاصة لمناقشات قمة مجموعة السبع حول الحرب الروسية الأوكرانية، وموقف القادة الأوروبيين尤其是 فرنسا، واستمرار الدعم لكييف، مع إشارة إلى تصريحات المدرب حسام حسن حول عقده مع المنتخب.

تناولت القمة الدولية ل مجموعة السبع .fileSize ملف أوكراني بارز حيث أكد الإعلامي نشأت الديهي على أولوية مناقشة this tragedy. وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حضر الاجتماعات حاملاً معه تداعيات الحرب以及与 روسيا المستمرة، مطالباً بالمزيد من الدعم الدولي.

كما ناقش القادة التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجهها كييف، بما في ذلك الخسائر البشرية والنازحين. في المقابل، سلط الضوء على دور فرنسا حيث أكد الرئيس إيمانويل ماكرون سعياً لترك بصمة سياسية عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة. وذكر أن باريس تحاول لعب دور فاعل في التسوية السياسية مع استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا عسكرياً واقتصادياً، ولكن مع تحفظ على تقديم تنازلات جوهرية لروسيا. وتتواصل الجهود الدولية للبحث عن مخرج للأزمة المستمرة منذ سنوات.

إلى جانب ذلك، أعلن المدرب حسام حسن مفاجأة تتعلق بعقده مع المنتخب الوطني، مؤكداً أن عقده انتهى قبل كأس العالم





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