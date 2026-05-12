قمة مصرية تشادية في نيروبي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتنمية المستدامة

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره التشادي محمد إدريس ديبي سبل تطوير التعاون الاقتصادي والصحي والتجاري، مع التأكيد على أهمية دعم المؤسسات الوطنية الأفريقية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

في إطار تعزيز الروابط الأخوية والدبلوماسية العميقة بين الدول الأفريقية، شهدت العاصمة الكينية نيروبي لقاءً رفيع المستوى جمع بين الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي ونظيره ال تشاد ي محمد إدريس ديبي، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة أفريقيا – فرنسا.

وقد عكس هذا اللقاء مدى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة ونجامينا، والرغبة المشتركة في دفع هذه العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية. وقد شدد الرئيس السيسي خلال المباحثات الموسعة على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتطوير علاقاتها مع الأشقاء في القارة السمراء، مؤكداً أن مصر حريصة كل الحرص على مواصلة تطوير أطر التعاون مع جمهورية تشاد في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو حياة أفضل يسودها الرخاء والازدهار والاستقرار المستدام، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية تجاه القارة الأفريقية التي تهدف إلى تحقيق التكامل والاعتماد المتبادل.

وفي سياق متصل، تطرق الزعيمان بشكل مفصل إلى النتائج الملموسة التي أسفرت عنها أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي كانت قد انعقدت في القاهرة في شهر نوفمبر من عام ألفين وخمسة وعشرين. وأكد الرئيس السيسي أن البناء على هذه النتائج الإيجابية يمثل ضرورة استراتيجية لضمان تحويل التفاهمات السياسية والاتفاقيات الإطارية إلى مشاريع واقعية ملموسة تعود بالنفع المباشر على الجانبين.

وقد تم استعراض آليات تفعيل الاتفاقيات الموقعة، وبحث سبل تذليل كافة العقبات التي قد تواجه حركة التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، حيث تسعى مصر إلى نقل خبراتها التنموية الواسعة في مجالات التشييد والبناء والطاقة إلى تشاد، بينما تتطلع الأخيرة إلى الاستفادة من الكوادر المصرية المؤهلة في مجالات متنوعة. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي أعرب عن تقديره العميق للدور المصري الرائد والمؤثر في القارة الأفريقية، ومثمناً العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، ومؤكداً في الوقت ذاته حرص بلاده الشديد على تعميق التعاون الثنائي، لا سيما في قطاعات التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية الأساسية التي تعد الركيزة الجوهرية لأي نهضة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن في كلا البلدين.

كما أولى اللقاء اهتماماً خاصاً بملف التعاون في المجال الصحي، حيث أشاد الرئيس ديبي بالخبرات الطبية المصرية المتميزة والتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، والذي يساهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين التشاديين من خلال برامج التدريب والتبادل الطبي. ولم تقتصر المباحثات على الجوانب التنموية والخدمية فحسب، بل امتدت لتشمل تبادل الرؤى والتحليلات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها بعض مناطق القارة.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن قلقه إزاء التهديدات الأمنية والسياسية التي تواجهها بعض دول المنطقة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على كيان المؤسسات الوطنية للدول وتعزيز دورها في مواجهة التحديات والتدخلات الخارجية. وأكد الرئيس أن استقرار القارة الأفريقية يعتمد بشكل أساسي على قوة مؤسساتها الوطنية وقدرتها على إدارة شؤونها داخلياً وبصورة مستقلة.

وفي ختام اللقاء، بحث الزعيمان السبل الكفيلة بتسوية الأزمات الإقليمية القائمة عبر الوسائل السلمية والحوار البناء، مع التأكيد المطلق على مبدأ احترام سيادة الدول وصون مقدرات الشعوب، بما يضمن خلق بيئة آمنة ومستقرة تسمح بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة أنحاء القارة الأفريقية، بعيداً عن النزاعات المسلحة والاضطرابات التي استنزفت موارد الشعوب الأفريقية لعقود طويلة، مؤكدين أن التكاتف الأفريقي هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات المستقبل





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر تشاد نيروبي قمة أفريقيا فرنسا التعاون الأفريقي

United States Latest News, United States Headlines