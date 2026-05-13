قمة مصرية أوغندية في كمبالا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق الجهود الأفريقية

بحث الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي سبل تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي، وتنسيق المواقف تجاه إصلاح الحوكمة العالمية وإدارة موارد مياه حوض النيل بشكل مستدام.

شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا حدثاً دبلوماسياً رفيع المستوى تمثل في الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية أوغندا، والتي توجت بإصدار بيان مشترك يعكس عمق الرؤى المتطابقة بين القاهرة وكمبالا.

وقد عقد الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يوري كاجوتا موسيفيني مباحثات ثنائية موسعة اتسمت بالشفافية والعمق، حيث تناولت كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز أطر التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي. وقد أكد الزعيمان في بيانهما على أن العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين تمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية، مشيرين إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً وبناءً على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال زيارة الرئيس موسيفيني إلى مصر في أغسطس من عام 2025، مما يعكس إرادة سياسية صلبة من كلا الجانبين لتحقيق المصالح العليا للشعبين المصري والأوغندي.

وفي سياق التعاون القاري، شدد الرئيسان على ضرورة تفعيل التنسيق الأفريقي المشترك كضرورة حتمية للدفاع عن مصالح القارة السمراء في المحافل الدولية. وقد تضمنت المباحثات رؤية مشتركة تدعو إلى إصلاح جذري وشامل لمنظومة الحوكمة العالمية، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وذلك لضمان تمثيل عادل وأكثر إنصافاً للدول الأفريقية في صنع القرار العالمي، بما ينهي حقبة التهميش ويمنح القارة صوتاً مسموعاً يعكس حجمها وتأثيرها.

كما تطرق الجانبان باستفاضة إلى تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، حيث ساد اتفاق تام على دعم الحلول السلمية والسياسية لإنهاء النزاعات، خاصة في السودان وجنوب السودان والصومال وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع التأكيد المطلق على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إيماناً بأن الاستقرار الإقليمي هو المدخل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أبدى الزعيمان ترحيبهما الكبير بالنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين البلدين.

وقد تم الاتفاق على تركيز الجهود المستقبلية في قطاعات حيوية تخدم التنمية المستدامة، مثل التصنيع الزراعي الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، والصناعات الدوائية لضمان الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتطورة. كما تم تسليط الضوء على أهمية إدارة الموارد المائية بفعالية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة النمو.

وفي هذا الصدد، أشاد الرئيسان بالنجاحات التي حققها منتدى استثمر في أوغندا الذي استضافته القاهرة في أبريل 2026، ووجها بتنظيم منتدى أعمال مصري أوغندي في كمبالا خلال شهر أغسطس المقبل، مع العمل الجاد على تأسيس مجلس أعمال مشترك يكون بمثابة جسر تواصل دائم لتيسير حركة التجارة وتذليل العقبات أمام المستثمرين من الجانبين. وفيما يتعلق بملف المياه الذي يمثل أهمية استراتيجية قصوى، أكد الرئيس السيسي والرئيس موسيفيني على ضرورة تبني منهج مستدام في إدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون الوثيق بين دول حوض النيل.

وشدد البيان على الالتزام بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وضمان عدم التسبب في ضرر ذي شأن لأي من الدول المتشاطئة، مع الحفاظ على النظم البيئية ومصادر المياه لضمان حقوق الأجيال القادمة. وفي لفتة تعكس روح التعاون، جدد الجانب المصري استعداده الكامل لتمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في دول حوض النيل عبر الآلية المصرية المخصصة لدراسة وتمويل المشروعات، وهو ما يساهم بشكل مباشر في دعم جهود التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المائية الشاملة في القارة.

وفي ختام هذه الزيارة التاريخية، أعرب الرئيس يوري موسيفيني عن تقديره العميق للدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة المصرية لأوغندا في مختلف المجالات، مثمناً الدور المصري الريادي في القارة الأفريقية. من جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص شكره وتقديره للحكومة والشعب الأوغندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي وجده خلال إقامته في كمبالا، مجدداً دعوته للرئيس موسيفيني للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المزمع عقدها في مدينة العلمين نهاية شهر يونيو المقبل، لتعزيز العمل الأفريقي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة برؤية موحدة





