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قمة مجموعة السبع في فرنسا: ترامب يطالب بتحسين الوضع في لبنان

سياسة News

قمة مجموعة السبع في فرنسا: ترامب يطالب بتحسين الوضع في لبنان
مجموعة السبع، قمة فرنسا، لبنان، إسرائيل، حزب الله،
📆6/16/2026 10:27 AM
📰Shorouk_News
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قاد قادة مجموعة السبع مناقشات حول الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع التركيز على ضرورة حل الأزمة في لبنان. وشارك الأمير تميم بن حمد آل ثاني في القمة، حيث شدد على أهمية حل الأزمة بسرعة.

تم إقامة قمة مجموعة السبع في فرنسا، اليوم الثلاثاء، فيما يأتي بمحاولة للتوصل إلى حلول لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها العديد من الدول. وشارك في القمة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث شدد على أهمية حل الأزمة في لبنان، معتبرًا أن بقاء إسرائيل مرهون بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكّر أن لبنان بلد رائع، يضم كوادر علمية وطبية ذات خبرة كبيرة، لكن الوضع العلمي في بيروت مروع بسبب وجود حزب الله والهجمات ضد المدنيين. وأشار إلى أن الأمور قد تؤثر على الاتفاق الجيد مع إيران، وأكد على أهمية حل الأزمة بسرعة. وفي نفس الوقت، قاد مجموعة السبع مناقشات حول الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع التركيز على ضرورة إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان

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مجموعة السبع، قمة فرنسا، لبنان، إسرائيل، حزب الله،

 

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