أكد سامي قمصان مدرب الأهلي أن الفريق سيستعد بدقة لمقابلة أول أغسطس الأنجولي في كأس الكونفدرالية، مع تشديده على الدور الجوهري للدعم الجماهيري كعامل حاسم لتحقيق البطولات.

أكد سامي قمصان ، المدير الفني لفريق النادي الأهلي لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للحديث عن مواجهة الفريق أمام نادي أول أغسطس الأنجولي في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أن النادي سيستمر في السعي الحثيث لتحقيق النتائج المرموقة، مشيرا إلى أن روح المقاومة والإصرار هي جوهر هوية الفريق خلال المباريات الكبرى.

تقديم العزاء وشرح موقف النادي

بدأ سامي قمصان تدخله الصحفي بتقديم واجب العزاء والتهاني لمدمني ضحايا الحادث المروري المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري، وتمني الشفاء العاجل للمصابين، قبل أن ينتقل للحديث عن مستجدات الحالة الفنية للفريق. وأوضح قمصان أن كرة القدم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي تتجاوز كونها مجرد تسعين دقيقة من اللعب الخالص، مشددا على وعي الجهاز الفني الكامل بالقيمة الرمزية والجماهيرية الهائلة التي يحملها جمهور النادي في مصر والقارة الأفريقية. الدور النفسي والتركيز على البطولات Also read وزير الصناعة يكشف تعديلات مبادرة دعم القطاع الصناعي بسعر عائد مخفض

شدد سامي قمصان على أن وجود أي لاعب أو مدرب على مقاعد الفريق الأول يمثل شرفا كبيرا، وأن التحدي يكمن في ترجمة هذا الشرف إلى نتائج ميدانية ملموسة، معربا عن ثقته الكاملة في طموحات اللاعبين ودوافعهم الداخلية لإرضاء الجماهير التي تطمح دائماً للتميز. وأكد قمصان أن الهوية الخاصة بالنادي الأهلي هي العامل السري وراء نجاحاته المتكررة، مشبها إياها بكلمة السر التي لا تعرفها الأندية المنافسة بسهولة، معبرا عن ارتياحه لرؤية الفريق يعيد إنتاج شخصيته القوية أمام أكبر الفرق العالمية مثل ريال مدريد، مما يؤكد عودته للحلبة بقوة. استعدادات نفسية وتقدير لنظير الأنجولي

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أوضح المدير الفني أن الفريق يواجه نادي أول أغسطس الأنجولي، الذي يصفه بفريق منظم وقوي يمتلك مقومات فنية عالية وعناصر مميزة في كل مركز بالميدان، إلا أن الجهاز الفني لا ينظر للمواجهة بقلق بل يركز على الإعداد النفسي الشامل لتجاوز أي تحديات قد تطرأ. وأضاف أن هناك تقسيماً واضحاً للأدوار بين الجهاز الفني الذي يضع الخطة، وبين اللاعبين الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في ترجمة هذه الأفكار إلى أداء ميداني متكامل، معرباً عن إيمانه بأن الأهلي لا يتعامل سوى بالبطولات ولا يقبل بأي إنجاز ثانوي. إشادة بنظام المقاولون العرب واستعداد المستقبل

وجه سامي قمصان شكره الجزيل لمسؤولي نادي المقاولون العرب على موقفهم النبيل، موضحاً أنه استمد الكثير من الخبرة والنظام الإداري والمهني أثناء عمله معهم، وهو ما ساعدته في بناء فهم عميق لتفاصيل إدارة الفرق الرياضية الناجحة. وأشار إلى أنه يرحب بأي دور قد يُكلّف به داخل النادي الأهلي، معرباً عن تطلعه لتقديم كل ما لديه من خبرات من أجل تحقيق الانتصارات المتتالية، مؤكداً أن دعم الجماهير يبقى السحر الحقيقي وراء بطولات النادي، وأن الفريق يمتن لوقوف المشجعين بجانبهم في كل المواقف.