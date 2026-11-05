قناة السويس تستهدف إيرادات 6.6 مليار دولار في 2026 بنمو 57%

كشف رئيس هيئة قناة السويس عن خطط طموحة لتحقيق إيرادات 6.6 مليار دولار بحلول 2026، مع استعادة مستويات قياسية سابقة واستعادة ثقة خطوط الملاحة العالمية.

كشفت هيئة قناة السويس عن استراتيجيتها الطموحة للنمو المالي، حيث تهدف إلى مضاعفة إيراداتها لتصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2026. يأتي هذا الهدف في إطار خطة استراتيجية شاملة تعتمد على التحسن التدريجي ل حركة الملاحة ومحاولة استعادة الزخم السابق للأزمة الجيوسياسية. يمثل هذا الرقم نقلة نوعية مقارنة بالأعوام الماضية، ويعكس تفاؤل الهيئة بتعافي القطاع الملاحي العالمي.

أرقام طموحة لنمو الإيرادات المستقبلية

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أهداف مالية مفصلة خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين. أشار الفريق ربيع إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 6.6 مليار دولار خلال عام 2026، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2025. يمثل هذا التراجع في النسبة بين العامين معدل نمو مستهدف يبلغ 57.1%، وهو رقم يعكس وتيرة التعافي السريعة المتوقعة في القطاع. يعتمد هذا النمو بشكل أساسي على العودة التدريجية لعدد من الخطوط الملاحية الكبرى لاستخدام قناة السويس كطريق عبور رئيسي.

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ولا تتوقف الرؤية الطموحة عند عام 2026 فقط، بل تمتد الخطة لتcovering سنوات قادمة. أوضح الفريق ربيع أن الهيئة تستهدف مواصلة تعافي الإيرادات خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار خلال عام 2027. هذا الهدف هو خطوة وسيطة نحو هدف أعظم، حيث تخطط الهيئة لاستعادة مستويات الإيرادات القياسية التي حققتها قبل تداعيات الأزمات الجيوسياسية، والبالغة نحو 10.3 مليار دولار، بحلول عام 2029. يمثل عام 2029 علامة فارقة في العودة إلى الوضع الطبيعي قبل حدوث الاضطرابات.

وتشمل مستهدفات الهيئة النهائية الوصول بالإيرادات إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا الرقم يمثل مستوى طموحاً جداً، وهو المستوى الذي كانت تستهدف تحقيقه في عام 2024 قبل اندلاع الأزمات والتحديات التي أثرت على حركة الملاحة بالقناة. يُظهر هذا التسلسل الزمني أن هناك خطة مدروسة ومدعومة ببيانات واقعية للتعافي التدريجي، وليس مجرد توقعات عشوائية. يتوافق هذا الهدف مع الطموح الوطني لدفع العائد الاقتصادي من القناة لأعلى مستوياته التاريخية.

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تاريخ الإيرادات والتحديات الجيوسياسية

لفهم حجم التحول المتوقع، من الضروري النظر إلى الأرقام السابقة التي سجلتها القناة. وأكد ربيع أن إيرادات القناة سجلت نحو 10.2 مليار دولار خلال عام 2023، وهي مستويات مرتفعة تعكس أهمية الموقع الاستراتيجي للقناة. ومع ذلك، تعرضت هذه الإيرادات لضربة قوية عندما تراجعت إلى نحو 3.9 مليار دولار خلال عام 2024. هذا الانخفاض الحاد كان متأثراً بالتداعيات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر التي أغرت العديد من السفن عن المرور عبر القناة.

ومع بداية عام 2025، بدأت علامات التعافي تظهر بوضوح، حيث ارتفعت الإيرادات إلى نحو 4.2 مليار دولار. هذه الزيادة البسيطة في العدد تمثل بداية طريق طويل من الانتعاش. أكد ربيع أن الأوضاع الحالية أصبحت أفضل مقارنة بالنصف الثاني من عام 2026، معرباً عن تفاؤله باستمرار التحسن التدريجي في حركة الملاحة والإيرادات. هذا التفاؤل لا يأتي من فراغ، بل هو مدعوم بمؤشرات واقعية على عودة الاستقرار النسبي في ممرات الملاحة العالمية.

استعادة الثقة وتعزيز التنافسية

لا يقتصر النجاح المالي على الأرقام فقط، بل يعتمد بشكل كبير على السمعة والثقة التي تمتلكها القناة. تتواصل جهود الهيئة لاستعادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية وتعزيز تنافسية قناة السويس كوجهة أولى لنقل البضائع. تسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى طمأنة شركات الشحن الدولية بأن القناة هي الأقصر والأكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت. هذا الجانب من الاستراتيجية يعتبر حاسماً لجذب العودة الفعلية للخطوط الكبرى التي ابتعدت خلال فترة الأزمة.

تعتمد هيئة قناة السويس على مجموعة من العوامل لتحقيق هذه الأرقام الطموحة، بما في ذلك تحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز البنية التحتية، والتعامل بشفافية مع الشركاء الدوليين. الفريق أسامة ربيع يؤمن بقدرات الهيئة على تجاوز التحديات السابقة، مستنداً في ذلك إلى الخبرة الطويلة والقدرات الفنية العالية. هذه الثقة المتبادلة بين الإدارة والخطوط الملاحية هي الركيزة الأساسية لاستمرار النمو وتحقيق الأهداف المالية المحددة لعامي 2026 و2030.