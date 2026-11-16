قناة السويس و ABC البلجيكية توطن صناعة المحركات البحرية بمصر

اتفاقية تعاون استراتيجية بين هيئة قناة السويس وشركة ABC البلجيكية لتوطين تكنولوجيا محركات السفن والقاطرات البحرية في ترسانة جنوب البحر الأحمر وتعزيز المكون المحلي.

التقت الهيئة العامة لقناة السويس مع شركة ABC البلجيكية بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية لبحث آليات نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة محركات الوحدات البحرية في مصر. يأتي هذا اللقاء في إطار السعي الحثيث لتعميق التعاون الصناعي بين المؤسسة الحكومية والشركة العالمية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعات السفن.

رؤية هيئة قناة السويس نحو التوطين التكنولوجي

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع أن الهيئة تولي أهمية قصوى لعملية توطين الصناعة البحرية المتقدمة. يهدف هذا المسار إلى التوسع في الأنشطة الصناعية المرتبطة ببناء السفن والقاطرات، مواكبة لجهود إعداد وتأهيل جيل جديد من الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة لتلبية متطلبات هذه الصناعات المعقدة.

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وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في إنتاج الوحدات البحرية المختلفة بشكل ملحوظ. يسعى هذا الهدف إلى نقل الخبرات التكنولوجية المتطورة إلى السوق المصري، مما يعزز من مكانة الهيئة كحاضنة للصناعات الاستراتيجية ويقلل الاعتماد على الاستيراد في المجالات الحيوية.

اتفاقية ABC البلجيكية وتجميع المحركات محلياً

من جانبه، صرح تيم بيكمويز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ABC البلجيكية، بتطلعه لتكثيف التعاون مع هيئة قناة السويس. أشار بيكمويز إلى أن الخطة المقترحة تنقسم إلى مرحلتين؛ تبدأ بتجميع محركات وماكينات شركة ABC في مصر، ثم تنتقل إلى مرحلة التصنيع المحلي للمكونات في المراحل اللاحقة لضمان استدامة الإنتاج.

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أثنى الرئيس التنفيذي لشركة ABC على المستوى الفني والهندسي للكوادر المصرية المتاحة في ترسانة جنوب البحر الأحمر. أكد أن الشركة ستقوم بنقل الخبرات المتخصصة من خلال تنظيم برامج تدريبية متقدمة يقودها فريق عمل مختص، لضمان كفاءة نقل المعرفة وتطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات التجميع والتصنيع.

الخبرات السابقة والتعاون الاستراتيجي

يمثل هذا الاجتماع استكمالاً لمسار تعاون مثمر سابقاً بين الطرفين، حيث تتولى شركة ABC البلجيكية توريد جزء من الماكينات الرئيسية للقاطرات البحرية من طراز "عزم" وسفن الصيد "رزق". يتم بناء هذه الوحدات لصالح هيئة قناة السويس داخل ترسانة جنوب البحر الأحمر، مما يؤكد نجاح النماذج الأولية وتعميق الشراكة في المشاريع اللاحقة.

حضر اللقاء فينسنت بيروت، مدير مبيعات شركة ABC بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المهندس حسن كمال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. يمثل حضور هؤلاء المسؤولين تأكيداً على الجاهزية التشغيلية والتقنية للترسانة المصرية لاستقبال تقنيات المحركات العالمية.

تشكيل فريق عمل مشترك لدراسات الجدوى

في ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك فوراً لدراسة الجوانب الفنية والتجارية للمشروع. سيتولى هذا الفريق إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الدقيقة اللازمة، بما يضمن وضع استراتيجية عمل واضحة ومستدامة.

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تهدف هذه الخطوات إلى وضع إطار تنفيذي محكم يحدد آليات نقل الملكية الفكرية، ومعايير الجودة، وجدول زمني لمراحل التجميع والتصنيع. يُعد هذا الملف خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة صناعية بحرية متكاملة في مصر، تدعم الأمن الاقتصادي وتعزز الصادرات في المستقبل.