قناة السويس تستكشف الاستثمار في الاستزراع المائي مع أفرامار الإسبانية

هيئة قناة السويس تتباحث مع شركة أفرامار الإسبانية حول مشروع الأقفاص السمكية التجريبي والطاقة الشمسية لتعزيز التصدير وزيادة الإنتاجية.

عقد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، اجتماعاً موسعاً في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة آليات التعاون الاستراتيجي مع شركة أفرامار الإسبانية لتعزيز مشروع الاستزراع المائي في المنطقة. وشارك في هذا اللقاء المهندس السيد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وكذلك السيد Tahiche Laconia وكيل الشركة الإسبانية في مصر، واللواء هشام أبو سنة نائب الوكيل، بهدف توسيع نطاق الاستثمار في الثروة السمكية وتأمين سلاسل التوريد للتصدير.

تجديد التعاون الاستراتيجي مع أفرامار الإسبانية

تهدف هيئة قناة السويس من خلال هذه المبادرة إلى دمج خبرات الشركة الإسبانية في مجال التجهيز والتخزين، والتي تأسست عام 1972، مع البنية التحتية المتطورة للمنطقة. ويتولى الجانب الإسباني توريد زريعة الأسماك لمشروع الأقفاص السمكية التجريبي التابع لشركة قناة السويس للاستزراع المائي، وهو ما يمثل حجر الزاوية في خطط التوسع الصناعي المستقبلية.

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أكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لدعم جهود تنمية الثروة السمكية عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى. وأشار إلى أن شركة الاستزراع المائي قطعت شوطاً كبيراً في رفع مستوى الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، خاصة بعد افتتاح مصنع التعبئة الجديد الذي وسّع الأنشطة الصناعية المرتبطة بتعبئة وتغليف الأسماك لتحقق معايير الجودة العالمية.

مشروع الأقفاص السمكية والطاقة الشمسية

يُعد مشروع الأقفاص السمكية انطلاقة قوية نحو زيادة الإنتاجية من الأسماك عالية الجودة وفتح مجال أرحب للتصدير للخارج، لاسيما بعد نجاح المشروع التجريبي في حصاد كميات من أسماك الدنيس. وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، استشاري شركة قناة السويس للاستزراع المائي، أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويمثل خطوة كبيرة نحو التصدير العالمي للأسماك المنتجة محلياً.

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من جانبه، أوضح المهندس السيد شلبي جاهزية المشروع وفقاً للدراسات الفنية للعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، مما يعزز استدامته البيئية. يتضمن المشروع إنشاء 32 قفصاً سمكياً، مزودة بأنظمة متخصصة لمراقبة الجودة، والمتابعة الدورية، وآليات الحصاد المتطورة، لضمان إنتاجية مستقرة ونوعية مضمونة تلبي طلبات الأسواق الخارجية.

نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية

أعرب السيد Tahiche Laconia عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، مستعرضاً التجارب الناجحة لشركة أفرامار في أوروبا والشرق الأوسط. أكد الوكيل التزام الشركة بنقل الخبرات للجانب المصري عبر تدريب الكوادر البشرية محلياً، ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالمعدات، ونظم المراقبة، وتغذية الأسماك، وجودة المياه، لضمان نجاح المشروع على المدى الطويل.

التزم الطرف الإسباني بالمتابعة الدورية لمراحل العمل المختلفة في الموقع، مما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية. هذا النقل المعرفي يهدف إلى تأهيل الكوادر المصرية للعمل في بيئات تقنية متطورة، ورفع كفاءة الإنتاج بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والعالمية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

التوسع المستقبلي والإجراءات القانونية

ناقش الجانبان خلال الاجتماع التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بمشروع التوسع في الأقفاص السمكية، حيث وجه الفريق أسامة ربيع بضرورة تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد. الهدف من هذا التسريع هو بدء الإجراءات التنفيذية خلال الفترة المقبلة، واستكمال البنية التحتية اللازمة لدعم الإنتاج الضخم.

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أشار اللواء هشام أبو سنة، وكيل شركة Aframar في مصر، إلى أن نجاح المشروع التجريبي يفتح المجال أمام التوسع في هذا القطاع الواعد. تتجه الخطط حالياً نحو تحويل التجربة الناجحة في حصاد الدنيس إلى مشروع صناعي متكامل، يستفيد من موقع قناة السويس الاستراتيجي وقدرات الشركة المصرية في الاستزراع المائي.

تستمر الجهود الحالية في التنسيق بين الهيئة والشركة الإسبانية لضمان تحقيق أهداف الإنتاج التصديري، مع الالتزام بالتقارير الفنية الدقيقة حول جودة المياه ومعدلات النمو. يعتبر هذا التعاون مثالاً على الشراكات الناجحة التي تجمع بين الخبرة المحلية والموارد الطبيعية مع التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.