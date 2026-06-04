محافظة قنا شهدت العديد من الأحداث أبرزها بدء إجراءات صرف مستحقات العمال والاستعانة بالمدارس، إدراج مجلة العلوم البيطرية في تصنيف سكوبس الدولي، قبول طلبات علاج على نفقة الدولة، تحريك تحقيقات تقاعس رؤساء قرى في التعامل مع الإشغالات، تشغيل وتدريب الكوادر الفنية للمجزر النصف الآلي، تفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة لتعزيز نظافة البيئة، حملات مكبرة لضبط الإشغالات والمحال غير المرخصة، تعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية، احتفال بمناسبة اليوم العالمى للبيئة بنقطة نظرية حول المناخ.

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من ال أحداث أبرزها، مديرية التربية والتعليم تبدأ إجراءات صرف المستحقات المالية لعمال الاستعانة بالمدارس، جامعة قنا تعلن إدراج مجلة العلوم البيطرية ضمن تصنيف سكوبس الد ولي، والمحافظ يعلن قبول 200 طلب علاج على نفقة الدولة يوميا، ويحيل رؤساء قريتي الكلالسة وخزام للتحقيق لتقاعسهم في التعامل مع الاشغالات، ويوجّه بسرعة تشغيل وتدريب الكوادر الفنية للمجزر النصف الآلي بـ قوص، ويتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بـ قوص لتعزيز منظومة النظافة، تحرير 19 محضر مخالفة خلال حملات مكبرة لضبط الإشغالات والمحال غير المرخصة، الجامعة توافق على بروتوكول ال تعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية ، ومجمع إعلام قنا وإدارة شئون البيئة يحتفلان باليوم العالمى للبيئة بنقطة نظرية حول المناخ.

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مديرية التربية والتعليم تبدأ إجراءات صرف المستحقات المالية لعمال الاستعانة بالمدارس، جامعة قنا تعلن إدراج مجلة العلوم البيطرية ضمن تصنيف سكوبس الدولي، والمحافظ يعلن قبول 200 طلب علاج على نفقة الدولة يوميا، ويحيل رؤساء قريتي الكلالسة وخزام للتحقيق لتقاعسهم في التعامل مع الاشغالات، ويوجّه بسرعة تشغيل وتدريب الكوادر الفنية للمجزر النصف الآلي بـ قوص، ويتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بـ قوص لتعزيز منظومة النظافة، تحرير 19 محضر مخالفة خلال حملات مكبرة لضبط الإشغالات والمحال غير المرخصة، الجامعة توافق على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية، ومجمع إعلام قنا وإدارة شئون البيئة يحتفلان باليوم العالمى للبيئة بنقطة نظرية حول المناخ





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