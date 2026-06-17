قنا تشهد مجموعة من الفعاليات العلمية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية خلال الأيام الأخيرة

من استطلاع هلال شهر المحرم بمشاركة جامعة قنا إلى استعدادات امتحانات الثانوية العامة وفعالية الملتقى الوظيفي، مروراً باكتشاف جثة شاب غارق في النيل وإحالة قضية مفتش صحة إلى المفتى، إضافة إلى فوز طلابي وتكريم الآباء، توضح هذه الأحداث حراك محافظة قنا المتنوع وتطلعاتها نحو التنمية.

شهدت محافظة قنا في الساعات الأخيرة تدفقاً مكثّفاً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تعكس حراك المجتمع المحلي وتطلعاته نحو المستقبل. أولاً، شاركت جامعة قنا في لجنة دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر المحرم، حيث أبدى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، التزام المؤسسة بدعم الجهود الوطنية والعلمية من خلال برنامج الفيزياء الجوية والفلك بكلية العلوم.

وقد تم إجراء الاستطلاع داخل مركز بحوث الفلك للجامعة، في خطوة تاريخية تؤكد على دور الجامعة في خدمة المجتمع وتوظيف إمكاناتها البحثية في القضايا ذات الصلة بالشأن العام. في الوقت نفسه، نجح طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم في القني، في عقد اجتماعٍ موسع مع مديري الإدارات التعليمية وممثلي غرفة عمليات الثانوية العامة لمراجعة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

وأكد المسؤولون أن نجاح الامتحانات يتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام لضمان بيئة امتحانية آمنة وعادلة تتسم بتكافؤ الفرص لجميع الطلاب. وفي مجال التعليم والوظيفة، انطلقت فعاليات الملتقى الوظيفي الثاني بكلية التربية بجامعة قنا تحت شعار "نحو معلم مساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم والتدريب"، بحضور عدد من المسؤولين الجامعيين والوزاريين، بما في ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم طارق سعد الدين، حيث هدف اللقاء إلى إعداد معلمين مؤهلين يتماهون مع متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن فوز الطالب محمد وليد فتحي حسين من مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة "تحدي القراءة العربي"، وهي مبادرة إماراتية تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة بين الشباب. من ناحية أخرى، شهدت المحافظة حوادثٍ إنسانية وقضائية أثارت الاهتمام العام. فقد عُثر على جثة شاب من قرية الحجيرات غارقاً في نهر النيل بعد 40 يوماً من اختفائه، وهو ما أظهر التحديات التي تواجه عمليات البحث والإنقاذ.

كما أحالت محكمة جنايات نجع حمادي أوراق موظف متهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط إلى فضيلة المفتى لاتخاذ الرأي الشرعي، في إطار سعي الأجهزة القضائية لتطبيق العدالة وفقاً للضوابط الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، أغلق مديرية التضامن الاجتماعي باب الترشح لمسابقة "الأب القدوة" لعام 2026، معلناً بدء عملية فرز واختيار المتقدمين، في خطوة تهدف إلى تكريم الآباء الذين يقدمون نماذج إيجابية في رعاية أسرهم.

وفي سياق آخر، أصدر محافظ قنا أمرًا بإزالة التعديات الفورية على حرم الري في شعانية نجع حمادى، تأكيداً على حرص الجهات المحلية على صون الملكية العامة وضمان سلامة المرافق الحيوية. هذه السلسلة المتنوعة من الأحداث تعكس نشاطاً متواصلاً في قنا بين المجالات العلمية والتعليمية والاجتماعية والقضائية، وتؤكد على دور المؤسسات المحلية في معالجة القضايا المتنوعة التي تمس حياة المواطنين





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