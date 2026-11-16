قنصوة يكشف تفاصيل الدورة السادسة لجائزة الدولة للمبدع الصغير 2026

وزير التعليم العالي يكشف إقبال 8823 طفلا على جائزة الدولة للمبدع الصغير 2026، وكرم 35 فائزا برعاية انتصار السيسي ضمن جهود الدولة لبناء جيل مبدع.

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة ، القائم بأعمال وزير الثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الأرقام القياسية للدورة السادسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2026، مشددا على أن الجائزة تمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر لبناء الإنسان واستثمار طاقاته الشابة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن إجمالي عدد المتقدمين والجائزين للفوز بلقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" خلال هذه الدورة وصل إلى 8823 متقدما ومتقدمة، مما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي الإقبال العام على التميز في مختلف المجالات الفكرية والإبداعية.

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إقبال واسع من المحافظات والسيدات

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الفتيات كن الأكثر إقبالا على المشاركة بإجمالي 5623 فتاة، مما يدل على حجم الطاقات الإبداعية الواعدة لديهن ورغبتها القوية في الظهور والتميز على الساحة الوطنية، مما يبرز دور المرأة المصرية في بناء المستقبل.

وجاءت مشاركاتهم من سبع وعشرين محافظة مصرية، بالإضافة إلى مشاركات لأبناء مصر المقيمين في الخارج، حيث تنافسوا في فروع متنوعة وشاملة تشمل القصة، والشعر، والتأليف المسرحي، والرسم، والعزف، والغناء، والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، والابتكارات العلمية.

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تكريم 35 مبدعا صغيرا برعاية انتصار السيسي

وأضاف الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن لجان التحكيم انتخبت خمسة وثلاثين مبدعا صغيرا ليكونوا الأفضل بين أقرانهم في مجالات الجائزة الثلاثة، وهم الأدب، والفنون، والابتكارات العلمية، ليتم تكريمهم في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا.

وأكد العزازي أن محافظة أسيوط، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، هي المحافظات التي تصدرت المشهد بمشاركة بلغت ما يقرب من خمسة آلاف مشاركة، مما يؤكد أن مواهب هذا البلد العظيم لا تتوقف عن الظهور في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.

معايير تحكيم دقيقة ولقاءات شخصية

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للثقافة إلى أن الأعمال المقدمة خضعت لتحكيم دقيق من خلال لجان متخصصة، وشملت المعايير لقاءات شخصية مع المتسابقين في المرحلة الأخيرة، لضمان وصول الجائزة فعليًا للأكثر أهلية وتميزًا، بما يضمن مصداقية الجائزة وقيمتها المعنوية العالية.

ودعا الدكتور عبد العزيز قنصوة الفائزين إلى مواصلة العمل والاجتهاد والتعلم، وعدم التوقف عند لحظة التكريم، بل جعل الفوز بداية لطموح أكبر، مؤكدًا أن الوزارة تنظر للجائزة كنقطة انطلاق وليست محطة وصول لضمان نمو الموهوبين.

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رؤية الدولة للاستثمار في الجيل الجديد

وأعرب الوزير القائم بأعمال وزير الثقافة عن بالغ سعادته بالوقوف أمام أبناء مصر وبناتها، موضحًا أن الاهتمام بالأطفال والنشء يمثل أحد أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق الأحلام، وإن جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أولادنا سيصبح حقيقة.

وأكد أن الكلمات التي وجهتها السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم فخامة رئيس الجمهورية، تعبر عن فلسفة الجائزة ورسالتها الحقيقية، باعتبارها جزءًا أصيلاً من رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، والاستثمار الفعلي في قدراته الشابة لخلق مستقبل مشرق.