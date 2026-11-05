قنصوة يعلن إطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي برعاية انتصار السيسي

وزير التعليم العالي يعلن تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، واستراتيجية اكتشاف المواهب.

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، خلال مؤتمر صحفي بمركز المؤتمرات بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن التفاصيل الكاملة لإطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري. جاء هذا الإعلان الرسمي في حضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة الفاضلة انتصار السيسي ، قرينة رئيس الجمهورية، التي تولت رعاية هذه المبادرة الثقافية الكبرى التي تهدف إلى صقل المواهب الشابة.

تفاصيل الإطلاق والرعاية الرسمية للمهرجان

شمل الحضور الرسمي للمؤتمر الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والأستاذ عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس اللجنة التأسيسية العليا للمهرجان. كما شارك المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومدير المهرجان، والدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والمنسق العام للمهرجان، والفنان عزت زين والفنان صبري فواز.

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قدم المؤتمر الإعلامي ياسمين نور الدين، وسط حضور مكثف لعدد كبير من الإعلاميين الذين تابعوا عن كثب الخطوات الرسمية لانطلاق هذا المشروع الوطني الذي يجمع بين جهود وزارتي التعليم العالي والثقافة والتربية والتعليم، تحت الإشراف المباشر من القيادة السياسية ممثلة في السيدة انتصار السيسي.

أهداف المهرجان في اكتشاف المواهب الشابة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن المهرجان القومي للمسرح المدرسي ليس مجرد مسابقة عروض فنية تقليدية، بل هو مسار وطني متكامل لاكتشاف ورعاية المواهب وصقل الإبداع لدى الأجيال الجديدة. أوضح الوزير أن المسرح المدرسي يمثل الرافد الأول لاكتشاف المواهب الفنية، ويعد منصة حقيقية لتخريج أجيال من المبدعين الذين يمكن أن يشكلوا مستقبل الحركة المسرحية والفنية في مصر، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتشاف قدراتهم واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للانطلاق نحو الاحتراف.

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ولفت قنصوة إلى أن هذا المشروع الثقافي والفني يمثل خطوة مهمة في بناء جيل جديد من المبدعين، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للتعبير عن قدراتهم من خلال المسرح بوصفه أحد أهم أدوات بناء الوعي وتشكيل الشخصية وتنمية الحس الفني والإنساني، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي وقبول الآخر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ومخرجات منتدى مصر 2026.

التكامل بين الوزارات والتوسع المستقبلي

أعلن وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة عن قرب تدشين الدورة الأولى من المهرجان الجامعي أيضًا، لإحداث التكاملية المنشودة في توسيع مساحة الفئات العمرية للشباب والنشء في اكتشاف المواهب المتميزة وتشجيع أصحابها على مواصلة الإبداع الذي يستهدف صون الهوية الوطنية ومحاربة الأفكار الهدامة المتطرفة. وأكد أن هذا المهرجان يأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لاكتشاف المواهب ورعايتها، وبناء القدرات الإبداعية، اتساقًا مع رؤية الدولة للتنمية البشرية.

وثمن الدكتور عبد العزيز قنصوة، جهود التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، التي تمثلت في خروج هذا المشروع إلى النور، وجسدت قيمة الإيمان بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية لبناء شخصية النشء. كما وجه كلمته للطلاب المشاركين بالمهرجان، مؤكدًا أن مشاركتهم ليست محطة تنتهي بانتهاء العروض أو إعلان الجوائز، بل هي بداية الطريق أمام كل موهبة تشارك فيه، بهدف تأسيس مسارات حقيقية ومستدامة لرعاية هذه المواهب.