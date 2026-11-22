وزير الثقافة يكشف عن استراتيجية استثمار طاقات النشء من خلال المهرجان القومي للمسرح المدرسي وشراكته مع وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على دعم السيدة انتصار السيسي.

أكد القائم بأعمال وزير الثقافة عبد العزيز قنصوة ، أن الاستثمار الفعّال في طاقات النشء المصري وتكامل الجهود بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم يمثل الركيزة الأساسية لترسيخ نموذج شامل لبناء الإنسان المصري في المستقبل.

جاءت هذه التصريحات الصريحة في ختام الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، الذي حظي بدعم ورعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، مما يعكس أولوية الدولة الكبرى للشباب.

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مراحل تطور المهرجان المسرحي الوطني

أوضح عبد العزيز قنصوة أن فترة المهرجان التي استمرت لمدة 12 يومًا كانت مليئة بالطاقات الإبداعية والمواهب الواعدة التي أضاءت خشبة المسرح المدرسي، حيث قدمت نماذج ملهمة من التميز والتفوق الفني.

وأكد أن نجاح هذه الدورة الأولى يمثل خطوة حاسمة في إرساء قواعد أحد المهرجانات الفنية التي تطمح الوزارة لأن تصبح من أبرز الفعاليات الثقافية في مصر، مع التطلع إلى تطورها عامًا بعد عام لتكون منصة وطنية دائمة.

يهدف هذا الحدث الكبير إلى اكتشاف المواهب المسرحية لدى الأطفال، وصقل قدراتهم الفنية، وإتاحة الفرصة الواسعة أمامهم للتعبير عن أنفسهم، وتعزيز ثقتهم بذواتهم، وتنمية وعيهم وشخصيتهم بشكل متكامل.

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استراتيجية الدولة لرعاية الموهوبين

يأتي المهرجان متسقًا بشكل تام مع إستراتيجية الدولة المصرية الرامية لاكتشاف المواهب ورعايتها والاستثمار في الإنسان، انطلاقًا من قناعة عميقة بأن بناء الإنسان يبدأ فعليًا في مرحلة النشء.

وأضاف عبد العزيز قنصوة أن الثقافة والفنون ليست مجرد أنشطة ترفيهية عابرة، بل هي أدوات أساسية لبناء الوعي، وتنمية الشخصية، وترسيخ قيم الانتماء، والعمل الجماعي، وقبول الآخر، والإبداع كقيم مجتمعية راسخة.

كما يجسد هذا المشروع النموذجي للتكامل بين مؤسسات الدولة، والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف وطنية تتجاوز الحدود المؤسسية الضيقة، وهو ما يتماشى تمامًا مع توجيهات القيادة السياسية نحو توحيد الجهود.

وشدد القائم بأعمال وزير الثقافة على أن استراتيجية العمل في وزارة الثقافة المصرية تضع اكتشاف المواهب ورعايتها في مقدمة الأولويات القصوى، وتعمل باستمرار على توفير مسارات متعددة تتيح للمبدعين فرصًا حقيقية للتعلم.

دور الوزارة في تكثيف الدعم الفني

طرح عبد العزيز قنصوة على وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أهمية تكثيف التعاون المثمر لتقديم مجموعة واسعة من العروض المسرحية في مختلف أنحاء مصر طوال العام، وليس الاكتفاء بالموسم الصيفي فقط.

تم اقتراح إتاحة مسارح الثقافة وصالات الجامعات ومراكز الشباب، لتمكين أبناء كل قرية ومحافظة من تقديم عروضهم أمام عائلاتهم وأبناء منطقتهم، مما يعزز الانتماء المحلي ويظهر ثراء مصر بالأبنائها المبدعين.

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وأكد أن مصر زاخرة بأبنائها المبدعين الذين يستحقون الدعم الكامل لبلوغ المكانة التي تليق بهم، موجّهًا التحية والشكر الجزيل لأولياء الأمور على دعم أبنائهم ومشاركتهم فرحة هذه اللحظة التاريخية المهمة.

توسيع قاعدة المشاركة التعليمية

وجه عبد العزيز قنصوة الشكر والتقدير وعظيم الامتنان للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، على رعايتها الكريمة لهذا المهرجان، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اهتمامًا حقيقيًا وأصيلاً بأطفال مصر ونشئها.

كما وجه تحية تقدير واعتزاز لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وللوزير محمد عبد اللطيف، على التعاون المثمر الذي كان أحد أهم وأبرز أسباب نجاح هذه الدورة الأولى من المهرجان.

تطلع عبد العزيز قنصوة إلى البناء على هذا التعاون وتطويره خلال الدورات المقبلة، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة، والوصول إلى المزيد من المواهب المذهلة في مدارس مصر بمختلف المحافظات.

رسالة للمستقبل الدراسي

اختتم عبد العزيز قنصوة كلمته بتوجيه رسالة دافئة إلى أبنائه وبناته الطلاب، مهنئًا الفائزين بجوائز المهرجان من القلب ومؤكدًا أن هذه الجوائز هي مجرد بداية الطريق الحقيقي.

أكد أن ما حققه الطلاب هو ثمرة موهبتهم واجتهادهم وشغفهم، موجّهًا كلمات مشجعة لمن لم يحالفهم الفوز بأن مشاركتهم والوقوف على خشبة المسرح هي مكاسب حقيقية ستظل معهم مدى الحياة.

دعا الجميع لاستمرار الحلم والتمسك بالشغف وعدم التوقف عن المحاولة، لأن موهبة اكتشفوها قد تكون بداية قصة نجاح كبيرة تسعد أسرتهم وتضيف إلى وطنهم، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق للجميع.