تفصيل دقيق حول تدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، لمنصة صواريخ باليستية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ، عن نجاح عملياته الجوية في تدمير منصة متقدمة لإطلاق الصواريخ الباليستية. وقع هذا الحدث العسكري تحديدًا في محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن، حيث استهدفت الضربات موقعًا تم التحقق من تواجده وتأكيده. تأتي هذه الخطوة العسكرية كنتيجة مباشرة لتوثيق استخدام الحوثيين للمنصة المذكورة في هجمات سابقة استهدفت منشآت حيوية داخل المملكة العربية السعودية.

توثيق عملية التدمير الجوي للمنصة

قام المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، الفريق تركي المالكي، بنشر مقطع فيديو مدته 27 ثانية عبر منصة شركة إكس الأمريكية. يظهر هذا التسجيل الوثائقي تفاصيل دقيقة لعملية الاستهداف التي نفذت في يوم الخميس، حيث تم رصد الموقع بدقة قبل تنفيذ الضربة. استخدمت التقنيات الجوية لتصوير الموقع المستهدف في منطقة مفتوحة، مما مكّن الفريق الإعلامي من عرض الأدلة بشكل مباشر.

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كشف الفيديو عن انفجار قوي أعقبه تصاعد سحب كثيفة من الدخان في سماء الموقع، مما يؤكد الدمار الشامل للمنصة. وقد عرضت المشاهد بالأسلوب الأبيض والأسود المميز للكاميرات الحرارية، لتبرز تفاصيل الانفجار والدخان المتصاعد. يهدف هذا النشر الإعلامي إلى تقديم إثباتات ملموسة على فعالية العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف ضد البنى التحتية للحوثيين.

الاستجابة للهجمات على مصفاة جازان

جاء هذا التدمير استجابةً لهجوم مباشر شنته جماعة الحوثي على مصفاة لتكرير البترول في منطقة جازان بجنوب غرب المملكة العربية السعودية. وقد أكد التحالف في بيانه الرسمي أن المنصة المدمرة هي الأداة المستخدمة في هذا الاستهداف الذي وقع في اليوم ذاته. كان هجوم جازان قد أسفر عن وقوع إصابات بشرية، حيث أعلنت وزارة الطاقة السعودية وفاة عامل واحد وإصابة آخرين نتيجة للأضرار التي لحقت بالمنشأة.

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وصف التحالف العسكري هذا الهجوم بأنه استهداف للمدنيين والأعيان المدنية، مما دفعه إلى إعلان نية الرد بعزم وحزم. يأتي هذا الموقف الرسمي في إطار سلسلة من التهديدات والردود المتبادلة التي تميز المواجهة الحالية بين الطرفين. يعتبر الحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية والعمالة البشرية من الأولويات القصوى التي تدفع التحالف لاتخاذ إجراءات حاسمة.

تصعيد المواجهات منذ يوليو الماضي

تشهد المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة المواجهات منذ شهر يوليو من العام الماضي، حيث تكرر تبادل ضربات عسكرية دقيقة. تضمنت هذه الفترة هجمات متكررة من قبل الجماعة الحوثية على مناطق ومنشآت استراتيجية داخل الأراضي السعودية. في المقابل، استمرت الغارات الجوية المكثفة التي يشنها التحالف على مواقع ومدفعية خاصة بجماعة الحوثي في اليمن.

في خطوة سابقة، أعلن التحالف عن سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على ميناء جازان، قبل الهجوم على المصفاة بيوم واحد. أسفر هذا السقوط عن أضرار مادية طفيفة فقط، دون وقوع أي إصابات بين المدنيين أو العاملين في الميناء. يعكس هذا التسلسل الزمني وتيرة التصعيد المستمر والخطر المتجدد الذي تواجهه البنى التحتية الساحلية والنفطية.

خلفية الصراع العسكري المستمر

تتواصل العمليات العسكرية منذ مارس عام 2015، حيث تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. يهدف هذا التحالف إلى موازنة القوى في وجه الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر عام 2014. يشكل هذا الصراع إطارًا واسعًا يوضح الجذور التاريخية للعمليات المستمرة اليوم.

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يعكس تدمير منصة الصواريخ في الحديدة استمرار الالتزام بتنفيذ المهام العسكرية المعلنة من قبل تحالف دعم الشرعية. تهدف هذه الإجراءات إلى زعزعة القدرات الهجومية للحوثيين ومنعهم من استهداف الأمن والاستقرار في دول التحالف. تظل المنطقة في حالة تأهب مستمر نظرًا لاستمرار التصعيد وتجدد الهجمات من قبل الأطراف المتحاربة.