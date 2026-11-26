حريق مروع في الوراق بالجيزة يقضي على 31 شخصًا ويصيب 21 آخرين بعد تصادم ناقلة وقود. تفقد السيسي ومذبولي الموقع وتتحقيق النيابة في أسباب الكارثة.

اندلع حريق مروع فجر الأربعاء، في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة ، أدى إلى وقوع كبرى الكوارث المرورية على الطريق الدائري. تحول المشهد إلى جحيم ناري كثيف بعد اصطدام سيارة نقل محملة بوقود نفطي بالقرب من نفق 10، مما أحدث اندفاعًا سريعًا للهب إلى المركبات المجاورة. أسفرت هذه المأساة الإنسانية المروعة عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

تفاصيل اندلاع النار وآلية الكارثة

بدأت أحداث الكارثة عندما انحرفت سيارة نقل خاصة تحمل مواد بترولية عن مسارها الاعتيادي على الطريق الدائري. أدى ذلك إلى تصادم قوي اشتعلت على إثره النيران في الناقل، مما تسبب في انفجار واسع النطاق. انتشرت ألسنة اللهب بسرعة هائلة لتلتهم عشرات السيارات المتواجدة في موقع الحادث، متحولة إياها إلى كتل من الفحم والرماد في دقائق معدودة.

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شهدت المنطقة ذعراً عارماً بين السائقين والمشاة الذين كانوا في محيط الحدث. سارع آلاف المواطنين في الهرب من مكان التفجر، فيما تصاعدت سحب دخان كثيفة وسامة غطت المنطقة وأعاقت الرؤية بشكل كبير. استغرق رجال الإطفاء والجهد الكبير للسيطرة على النيران في ظل كثافة المرور والمركبات المشتعلة.

إحصائيات وزارة الصحة والمستشفيات المضيفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان رسمياً عن حصيلة الضحايا والمصابين، مؤكدة وصول عدد القتلى إلى 31 حالة وفاة مؤكدة. كما أكدت الوزارة استمرار ترحيل 21 مصاباً إلى المستشفيات القريبة من موقع الكارثة لتقديم الرعاية الطبية الطارئة. تم توجيه 39 سيارة إسعاف لنقل المصابين فوراً، ورفع درجة الاستعداد القصوى في غرف الطوارئ.

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توزع المرضى على عدة مرافق صحية كبرى، شملت مستشفى إمبابة العام، ومستشفى الوراق المركزي، ومستشفى بولاق الدكرور، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي. كما تم تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفى المنيرة العام لضمان تلبية احتياجاتهم الطبية العاجلة. تتبع الفرق الطبية حالات المرضى عن كثب لتثبيت أوضاعهم الصحية ومنع تفاقم الإصابات.

قوائم المصابين وجهود التعرف على الضحايا

أصدرت السلطات الطبية والنيابية قوائم بأسماء المصابين الذين نُقلوا لتلقي العلاج، مشيرة إلى تنوع فئاتهم العمرية. تضمنت القوائم أسماء محمد سعدان عبد اللطيف (63 عاماً)، وصابر سعداوي عبد اللطيف (58 عاماً)، وسالم صلاح سالم (25 عاماً)، وناصر عواد محمد (27 عاماً). كما تم تسجيل حالات عديدة أخرى مثل عادل سيد سالم وعماد حمدي شوقي وإسلام يوسف حافظ.

شملت القائمة أيضاً كريم عبد الحكيم محمد (41 عاماً)، ووليد محمود ذكي (34 عاماً)، وسعيد عبد الغني العبد (37 عاماً)، وأحمد جابر أنور (35 عاماً). كما وقع الأطفال ضمن الضحايا، حيث شمل ذلك الطفل محمد أحمد جابر (4 أعوام)، بالإضافة إلى ياسر كمال محمد ومحمد ياسر كمال. وقد سجلت فاطمة محمد علي (35 عاماً) من بين الضحايا الذين تم ترحيلهم للمستشفيات.

تحقيقات النيابة والتدخل السياسي للحد من الكارثة

باشرت النيابة العامة تحقيقات عاجلة وشاملة لمعرفة أسباب الحريق الدمار الذي حل بالمنطقة. انتقل المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية إلى موقع الكارثة لإجراء المعاينات الميدانية وتحديد ملابسات الحادث بدقة. تم حصر الخسائر المادية والتي أظهرت تفحم ما لا يقل عن 27 مركبة متنوعة بين سيارات خاصة ودراجات نارية.

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واجهت الجهات الأمنية صعوبة بالغة في تحديد هويات الضحايا المتوفين نظراً لتفحم الجثامين بفعل حرارة النار الشديدة. لهذا الغرض، أصدرت النيابة قراراً بجمع عينات بصمة وراثية (DNA) من جميع القتلى الذين لم يتم التعرف عليهم، لاستخدامها في مطابقة البيانات وتسليم الجثامين لذويهم قانونياً. توافد مئات الأهالي إلى مستشفى إمبابة العام بحثاً عن ذويهم وسط مشاهد مؤلمة.

موقف الرئاسة والوزارات وتبرئة النقل من المسؤولية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقلق بالغ تداعيات الحادث، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع المصابين. قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تأجيل زيارته لمحافظة بني سويف لمتابعة الموقف والضغط على الجهات المعنية بتعويض المتضررين. أمر مدبولي بصرف التعويضات الفورية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي.

من جهتها، نفت وزارة النقل بشدة ما أشاعته مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط كابل كهربائي كمسبب للحريق. أكد مصدر مسؤول في قطاع البترول أن الناقل المتهور لا ينتمي لوزارته أو شركاتها، بل هو تابع لمقاول نقل خاص. تحركت وزارة التضامن الاجتماعي لحصر المتضررين وصرف مساعدات مالية عاجلة وفقاً للقرار الوزاري رقم 433.