كأس العالم 2026: تعادلات مثيرة في اليوم الخامس للمجموعات السابعة والثامنة

شهد اليوم الخامس من منافسات كأس العالم 2026 تعادلاً في جميع مباريات المجموعتين السابعة والثامنة، بما في ذلك تعادل مصر مع بلجيكا وإيران مع نيوزيلندا،飞来 التعادل السلبي لإسبانيا مع الرأس الأخضر، والتعادل الإيجابي للسعودية مع أوروجواي.

انتهت منافسات اليوم الخامس من بطولة كأس العالم 2026 بمجموعة من المباريات القوية في المجموعتين السابعة والثامنة والتي شهدت إثارة وتقاربًا كبيرًا في ال نتائج حيث حسم ال تعادل كافة مواجهات اليوم.

في المجموعة السابعة، تعادل المنتخب المصري مع بلجيكا بنتيجة 1-1 في مباراة قوية حيث تقدم إمام عاشور للفراعنة لكن بلجيكا عدلت عبر هدف عكسي لمحمد هاني. وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تعادلت إيران مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2 في مواجهة مفتوحة شهدت تبادل السيطرة والفرص. أما في المجموعة الثامنة، فشل المنتخب الإسباني في هز شباك الرأس الأخضر وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي 0-0 في مفاجأة كبيرة، بينما تعادل السعودية مع أوروجواي 1-1 بعد تقدم عبدالإله العمري وتعديل ماكسيميليانو أراوخو.

وبعد الجولة الأولى، يتقاسم منتخبات إيران ونيوزيلندا ومصر وبلجيكا صدارة المجموعة السابعة بنقطة واحدة لكل منها





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كأس العالم 2026 المجموعة السابعة المجموعة الثامنة مصر بلجيكا إيران نيوزيلندا إسبانيا الرأس الأخضر السعودية أوروجواي تعادل نتائج

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