مصر تستضيف النسخة الأولى من كأس العالم للهوكي الخماسي للشباب تحت 18 عاماً في الزمالك، بمشاركة 24 منتخباً من 16 دولة، تحت رئاسة أشرف فرحات.

أعلن الاتحاد المصري للهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات رسمياً عن تشكيلات المنتخبات المشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للهوكي الخماسي للشباب تحت سن 18 عاماً، والتي ستقام على ملاعب نادي الزمالك الرياضي في القاهرة. يمتد المهرجان الرياضي الدولي على مدار أسبوع بدءاً من السادس وحتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، ويتضمن مشاركة واسعة تعكس الطموح التنظيمي لمصر في استضافة البطولات الكبرى.

تشكيلات المنتخبات المشاركة في البطولة

تضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين إجمالي 30 رياضياً، موزعين بشكل متساوٍ بين الرجال والنساء، حيث يشارك 15 لاعباً و15 لاعبة. ويخوض منتخب الشباب منافساته تحت قيادة أسماء تضم محمد محمود، محمد عمرو، أحمد نبيل، يوسف أحمد، محمد نبيل، كمال أحمد، محمد أيمن، مروان محمد، محمد سالم، محمد وائل، محمد عبد اللطيف، محمد هشام، زياد محمد، فاروق أيمن، وزين محمود. وفي فئة اللاعبات، يمثلهن كل من بسنت محمود، جودي أحد، هنا محمود، ملك طارق، سلمى محمد، سلمى إسماعيل، سما أسامة، ساندي شريف، ملك محمد، نور عمرو، مريم محمد، سماح محمد، نور الله محمد، منة الله ياسر، وملك محمد.

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الدول المشاركة والتوزيع الجغرافي

تشهد البطولة مشاركة 24 منتخباً وطنياً يمثلون 16 دولة من مختلف أرجاء العالم، مما يؤكد الطابع العالمي للحدث. وتشمل الدول المشاركة النمسا، وبنجلاديش، والبرازيل، وتشيلي، والصين، ومصر، والهند، وإيران، وكازاخستان، وكينيا، ونيجيريا، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وأوكرانيا، وأوروجواي. وينقسم الحدث إلى فئتين رئيسيتين، فئة الشباب وفئة الآنسات، بمشاركة 12 منتخباً في كل فئة، لتعكس البطولة مكانة مصر وقدراتها على استضافة البطولات الرياضية الدولية.

توزيع المنتخبات في الجولات الأولى

أظهرت القرعة توزيعاً دقيقاً للمنتخبات في المجموعات الثلاث لكلاالفئتين. في منافسات الآنسات، ضمت المجموعة الأولى منتخبات الهند، ومصر، والبرازيل، وكازاخستان. بينما ضمت المجموعة الثانية بولندا، وأوكرانيا، وكينيا، وإيران. على الجانب الآخر، جمعت المجموعة الثالثة منتخبات جنوب أفريقيا، وأوروجواي، ونيجيريا، والصين. وفي منافسات الشباب، بدأت المجموعة الأولى بمنتخبات بولندا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وأوروجواي. وضمت المجموعة الثانية الهند، وسويسرا، وبنجلاديش، وتشيلي. أما المجموعة الثالثة فجاءت مكونة من منتخبات مصر، وكينيا، وإيران، والنمسا.

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اللجنة المنظمة والبنية التحتية

يترأس اللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي، اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والتي تضم أعضاءً بارزين في الإدارة الرياضية المحلية والقارية. ويشمل فريق الإدارة سيف حامد، نائب الرئيس الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وحاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري. كما يضم المجلس طارق عامر، ومحمد درويش، وتامر حسني، كأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي.

يعتبر اختيار نادي الزمالك لاستضافة النسخة الأولى من كأس العالم للهوكي الخماسي علامة بارزة على ثقة الاتحاد الدولي للهوكي في القدرات التنظيمية لمصر. كما تؤكد هذه الخطوة على التطور المستمر للبنية التحتية لرياضة الهوكي والاهتمام المتزايد بنشر اللعبة وتطويرها على المستويين المحلي والدولي، مما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الرياضة المصرية.