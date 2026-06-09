كأس العالم 2026: عيون العرب على المونديال التاريخي بمشاركة 48 منتخباً

يستعرض المقال فعاليات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، مع التركيز على المشاركة العربية القياسية (8 منتخبات) وتفاصيل البث عبر beIN Sports والقنوات المفتوحة، بالإضافة إلى التحضيرات والتطلعات.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم 2026 ، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

يشهد هذا المونديال تغييراً تاريخياً بحجم المشاركة، حيث يشارك 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، مما يزيد من حدة المنافسة ويمنح فرصاً أكبر للمنتخبات الصاعدة. وتحظى البطولة باهتمام عربي كبير، خاصة مع تأهل ثمانية منتخبات عربية، وهو رقم قياسي في تاريخ المشاركات العربية. المنتخبات العربية المشاركة تشمل: السعودية، قطر، الإمارات، العراق، الأردن، تونس، الجزائر، والمغرب. هذه المشاركة الواسعة تعكس تطور كرة القدم العربية وجاهزيتها لمنافسة أقوى المنتخبات العالمية.

تعتبر شبكة beIN Sports الناقل الرئيسي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث خصصت قناتي beIN Sports MAX 1 وbeIN Sports MAX 2 لنقل جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مواجهات المنتخبات العربية. كما تنضم قناتان عربيتان إلى قائمة الناقلين لبعض مباريات المونديال، وهما القناة الجزائرية الأرضية والقناة الرياضية المغربية، في إطار اتفاقيات بث خاصة تتيح للمشاهدين في تلك الدول متابعة المباريات المختارة مجاناً.

ومن المتوقع أن تعلن الجهات المالكة للحقوق خلال الأيام المقبلة عن قائمة المباريات التي ستبث عبر القنوات المفتوحة، خاصة مباريات المنتخبات العربية والأدوار الإقصائية، لتشجيع أكبر عدد من المشاهدين على متابعة الحدث. تتجه التحضيرات في الدول المستضيفة نحو استقبال الجماهير بأعلى مستوى من الخدمات والمرافق. تم تجهيز الملاعب بأحدث التقنيات، بما في ذلك أنظمة التبريد المتطورة لمواجهة حرارة الصيف. كما تم تخصيص 17 سيارة إسعاف لنقل المصابين في كل ملعب، لضمان سلامة اللاعبين والجماهير.

من المتوقع أن تشهد البطولة إقبالاً جماهيرياً هائلاً، خاصة من الجاليات العربية في أمريكا الشمالية. وتخطط القنوات الناقلة لتقديم تغطية شاملة تتضمن استوديوهات تحليلية وتقارير حصرية، لتكون تجربة المشاهدة ممتعة للمتابع العربي. على صعيد آخر، تتنافس المنتخبات العربية على تحقيق نتائج تاريخية، بعد أن نجح بعضها في الوصول لأدوار متقدمة في النسخ السابقة. المنتخب المغربي على سبيل المثال وصل لنصف نهائي مونديال 2022، مما يعزز آمال الجماهير في تكرار هذا الإنجاز أو تجاوزه.

المنتخب السعودي يسعى لتجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ 1994، بينما يطمح المنتخب الجزائري وتونس إلى العودة بقوة. هذه الاجواء تجعل من كأس العالم 2026 نسخة خاصة للعرب، تنتظرها الجماهير بشغف لكتابة فصل جديد من الإبداع الكروي. مع اقتراب ضربة البداية، تترقب الجماهير العربية متابعة نسخة استثنائية سواء من خلال قنوات البث المشفرة أو عبر القنوات المفتوحة التي ستنقل جزءاً من المباريات.

وتبرز أهمية البث المفتوح في إتاحة الفرصة للجميع لمتابعة الحدث، خاصة في الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الاشتراكات. من جانبها، تؤكد beIN Sports التزامها بتقديم خدمة عالية الجودة، مع خيارات متعددة للاشتراك تشمل الباقات المخصصة للبطولة. وتظل عيون العرب معلقة على هذا المونديال التاريخي، في انتظار لحظات الفرح والإثارة التي لا يقدمها سوى كأس العالم





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