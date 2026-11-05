كأس العرب للشاطئية: مصر وموريتانيا يتصدران مجموعتهما بنتائج قياسية

انطلقت منافسات النسخة الخامسة لكأس العرب لكرة القدم الشاطئية ببورسعيد حتى 9 نوفمبر، مع فوز ساحق لمصر وموريتانيا في الجولة الافتتاحية.

انطلقت رسميًا، اليوم الخميس، منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي تستضيفها مدينة بورسعيد تحت رعاية الاتحاد العربي واستضافة الاتحاد المصري، وتواصل الجولات حتى تاريخ 9 نوفمبر الجاري. شهدت الجولة الافتتاحية انطلاقة هجومية مكثفة سجل خلالها المنتخبات المشاركة 32 هدفًا كاملًا خلال المباريات الأربع التي أقيمت في يوم الانطلاق.

النتائج المذهلة في المجموعة الأولى

بدأ المنتخب المصري، الذي يحمل لقب حامل البطولة ويستضيفها على أرضه، رحلة الدفاع عن لقبه بفوز حاسم ومهم على المنتخب السعودي بنتيجة 5-2. في المقابل، حقق المنتخب الموريتاني الفوز الأكبر في الجولات المبكرة حيث هزم نظيره العراقي بنتيجة 8-1، ليتصدر المنتخبان المصري والموريتاني جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، مع تفوق الموريتاني فنيًا بفضل أفضلية فارق الأهداف.

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المجموعة الثانية: المغرب وعمان

في المجموعة الثانية، نجح المنتخب المغربي في حسم مواجهة مثيرة وغنية بالأهداف أمام المنتخب اللبناني بنتيجة 7-4. بينما انتزع المنتخب العماني، وصيف النسخة الماضية، فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب المنتخب الليبي بنتيجة 3-2، ليتقاسم قطبا المجموعة المغرب وعمان الصدارة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما وسط أفضلية تهديفية لصالح أسود الأطلس.

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مواعيد ومواجهات الجولة القادمة

تستمر منافسات البطولة غدًا الجمعة بإقامة أربع مواجهات حاسمة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يواجه المنتخب الليبي نظيره المغربي في مباراة مهمة. كما تلعب السعودية مع موريتانيا، بينما يواجه لبنان نظيره العماني في لقاء ينتظره الجميع.

المباراة النهائية ليوم الافتتاح

تختتم مباريات اليوم بلقاء مرتقب يجمع بين المنتخب المصري ونظيره العراقي، بحثًا عن انتصار ثانٍ يقرب المنتخب المصري خطوة إضافية نحو تأهيل للدور التالي من البطولة، وسط متابعة واسعة من الجمهور والحكم الدولي حمادة القلاوي الذي سيُشرف على مواجهات أخرى في التصفيات.