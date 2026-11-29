مجموعة كابيتال أجرو جروب تعلن إطلاق iHUB STORES، منظومة ذكية لإدارة سلاسل الإمداد والتخزين المبرد. تفاصيل النظام الجديد وتأثيره على القطاع اللوجستي في مصر.

أعلنت مجموعة كابيتال أجرو جروب رسمياً عن إطلاق منظومة iHUB STORES، وهي منظومة تكنولوجية متكاملة تهدف إلى تحديث وتطوير سلاسل الإمداد في قطاع الخدمات اللوجستية. ويأتي هذا الإعلان خلال حفل رسمي حمل عنوان (نظام تنفيذ الطلبات الذكي وشبكة التبريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي)، في خطوة استراتيجية تدعم تحول المجموعة الرقمي.

إطلاق iHUB STORES لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية

تُقدم منظومة iHUB STORES من قبل مجموعة كابيتال أجرو جروب نموذجاً متطوراً لإدارة العمليات اللوجستية والتخزين، حيث تعمل على إدارة رحلة المنتج بالكامل بدءاً من لحظة استلام البضائع. تشمل العملية مراحل التخزين المبرد والمجمد، وإدارة المخزون بدقة، وتجهيز الطلبات، وصولاً إلى مراحل التسليم والتوزيع النهائية، مما يضمن كفاءة عالية في نقل المنتجات.

Also read الأهلي يتفوق على بريميرو دي أوجستو بأربعة أهداف في افتتاحية الكونفدرالية

يعتمد النظام الجديد على تكامل ثلاث مراحل رئيسية هي First Mile وFulfillment وLast Mile، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز دقة متابعة المنتجات. يعمل هذا التكامل على تحسين تدفق المعلومات بين مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مما يحقق أعلى مستويات الانسجام بين عمليات الاستلام والتخزين والتوزيع، ويقلل من الفاقد التشغيلي.

أهمية النظام لقطاع الغذاء والأمن الغذائي في مصر

تولي منظومة iHUB STORES اهتماماً خاصاً بقطاع المنتجات الغذائية المبردة والمجمدة، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي وكفاءة سلاسل التوريد في البلاد. من خلال تطوير أساليب إدارة المخزون ومتابعة حركة المنتجات بدقة، تساهم المنظومة في تحسين التنسيق بين عمليات التخزين والتوزيع، مما يحافظ على جودة المنتجات الحساسة التي تتطلب ظروفاً خاصة.

Advertisement

أكد أحمد كرم، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال أجرو جروب، أن إطلاق هذه المنظومة يمثل امتداداً لرؤية المجموعة في الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير حلول تشغيلية مبتكرة. وأضاف أن النظام يجمع بين الخبرة المتراكمة في القطاعات التجارية واللوجستية والإمكانات المتقدمة للأنظمة الرقمية الحديثة لدعم السوق المصري.

التكنولوجيا والأتمتة في خدمة الشفافية والدقة

أوضح محمد وفائي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال أجرو جروب، أن فلسفة النظام تعتمد على التكامل بين المراحل الرئيسية لسلسلة الإمداد، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية. وأشار إلى أن النظام يعزز دقة متابعة المنتجات ويحسن تدفق المعلومات، مما يحقق التكامل الكامل بين الاستلام والتخزين والتوزيع.

من جانبه، أشار محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال أجرو جروب، إلى أن iHUB STORES ترتكز على توظيف التكنولوجيا والأتمتة والحلول الرقمية الذكية. هذا التوظيف يهدف إلى توفير مستوى أعلى من الشفافية والتحكم في العمليات، مما يدعم سرعة اتخاذ القرارات ويحد من الأخطاء التشغيلية ويحافظ على جودة المنتجات.

تأثير المنظومة على السوق المصري ومستقبل الخدمات

تسعى مجموعة كابيتال أجرو جروب من خلال منظومة iHUB STORES إلى دعم الشركات والمصنعين والموردين والموزعين بحلول لوجستية أكثر تكاملًا ومرونة. تهدف هذه الحلول إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق والاستجابة لمتطلبات سلاسل الإمداد الحديثة، مما يعزز قدرة الشركات على المنافسة.

Advertisement

يعكس إطلاق iHUB STORES توجه مجموعة كابيتال أجرو جروب نحو بناء منظومة لوجستية أكثر ذكاءً وترابطًا، تعتمد على الابتكار والكفاءة التشغيلية. يأتي هذا التوجه تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والخدمية في الفترة الحالية.

تضع مجموعة كابيتال أجرو جروب من خلال هذا المشروع أساسًا لمرحلة جديدة من تطوير خدمات التخزين المبرد والمجمد في مصر. ترتكز الرؤية الاستراتيجية على ربط التكنولوجيا بالعمليات التشغيلية، وتحويل إدارة سلاسل الإمداد إلى منظومة أكثر تطورًا ودقة، مما يدعم مستقبل الخدمات اللوجستية الذكية.