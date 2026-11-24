وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يدين تطوير إيران للأسلحة الكيميائية والصواريخ بعيدة المدى، مشددا على أن تل أبيب لن تسمح بذلك رغم غياب أدلة موثقة.

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال تصريحات بثت يوم الثلاثاء، جمهورية إيران الإسلامية رسميا ببدء خطط عملية لتطوير أسلحة كيماوية موجهة خصيصا لاستهداف إسرائيل. وأكد الوزير الإسرائيلي بحزم أن الدولة العبرية لن تسمح بأي محاولة من هذا النوع، مشددا على أن سياسة إسرائيل قائمة على منع طهران من تهديد إسرائيل بأسلحة الدمار الشامل بأي شكل من الأشكال.

وصف كاتس الخطوة الإيرانية بـ"القدرة الخطيرة" في ظل بدء التطوير المذكور، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات مستمرة من الخطر المتصاعد. وأشار إلى أن إسرائيل تتابع هذه التطورات عن كثب من خلال جهاز الموساد وهيئات الاستخبارات العسكرية المختلفة، في إطار جهد شامل لحجب التهديدات المحتملة.

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تهديدات صواريخ بعيدة المدى تؤثر على أوروبا

لم يكتفِ يسرائيل كاتس بتوجيه الاتهامات بشأن الأسلحة الكيميائية فحسب، بل وجه اتهامات إضافية مفادها أن إيران تطور صاروخا بعيد المدى. وبحسب تصريحات الوزير، فإن مدى هذا الصاروخ يبلغ أربعة آلاف كيلومتر، وهو رقم يشير إلى قدرة صاروخية تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة.

وأوضح كاتس أن امتلاك إيران لهذا النوع من الصواريخ سيتحول تلقائيا إلى تهديد لأوروبا، مما يجعل القضية لا تقتصر على النزاع الثنائي بين إسرائيل وإيران، بل تتعداه ليؤثر على الأمن الإقليمي والدولي في القارة العجوز. ويأتي هذا التحذير في وقت تشدد فيه إسرائيل على مراقبة البرامج الصاروخية الإيرانية بشكل دقيق.

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تباين وجهات النظر حول مدى وشكة التهديد

على الرغم من حدة التحذيرات التي أطلقها يسرائيل كاتس، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يرى أن التهديد الحالي ليس وشيكاً بالمعنى العسكري المباشر أو الفوري. هذا الموقف العسكري يتعارض جزئياً مع الدفء الذي يدفع به رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الموساد، والذي يسعى لتوسيع دائرة العمليات ضد إيران في مراحلها الحالية.

لم يحدد كاتس موعدا متوقعا لامتلاك إيران قدرة كاملة على استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يترك المجال مفتوحاً لتفسيرات متعددة حول الجدول الزمني لهذه التهديدات. ومع ذلك، أشار إلى أن مستوى التأهب في إسرائيل ظل مرتفعا لعدة أسابيع، تحسبا لاحتمال لجوء إيران إلى تنفيذ هجوم مباغت قد يكون مدمراً.

غياب الأدلة الموثقة وردود الفعل الإيرانية

تبقى الاتهامات المتعلقة بتطوير الأسلحة الكيميائية منسوبة إلى المسؤولين الإسرائيليين تحديداً، ولم يتضمن التقرير المعطى عن أي رد إيران رسمي عليها أو أي أدلة منشورة تتيح التحقق منها بشكل مستقل من قبل جهات خارجية. هذا الانعدام للأدلة الموثقة يترك المجال واسعاً للنقاش حول مدى صحة هذه الادعاءات من الناحية الموضوعية والقانونية.

في المقابل، تواصل إيران إنكارها المستمر لأي برنامج عسكري نووي أو كيماوي، معتبرة هذه الاتهامات جزءاً من حملة دعاية ضد سيادتها الوطنية. ومع استمرار الارتفاع في مستوى التأهب في إسرائيل، تبقى هذه التصريحات مؤشراً على توتر متزايد في العلاقات الإقليمية، حيث تسعى كل طرف لإبراز موقفها الأمني دون تسوية واضحة للأزمة القائمة.