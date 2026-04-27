كارثة كادت أن تحدث.. تفاصيل جديدة عن غرق سباح داخل نادي الاتحاد السكندري

كشف موقع “صدى البلد” عن تفاصيل جديدة حول حادثة غرق سباح داخل نادي الاتحاد السكندري، حيث كاد الأمر أن ينتهي بمأساة قبل إنقاذه في اللحظات الأخيرة. وتحدثت والدة السباح يوسف، الذي لقي مصرعه غرقًا خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، عن الحادث الجديد، مؤكدة استمرار الإهمال داخل الأندية. وتابع الموقع مع والدة السباح، التي كشفت عن تفاصيل الحادث الأخير الذي تعرض خلاله سباح بفريق الاتحاد السكندري تحت 16 سنة لحالة غرق مفاجئة داخل حمام السباحة بالنادي، قبل أن يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة. وتم نقل السباح إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع حاليًا للملاحظة الدقيقة. وقالت والدة أحد السباحين الذين تواجدوا خلال الواقعة إن ما حدث يكشف حجم الإهمال والخطورة التي قد تهدد حياة الأطفال في أي لحظة، مشيرة إلى أن “أصدقاء بلال هم من أنقذوه من المياه قبل أن يسوء الوضع أكثر”. وأضافت أن أولياء الأمور والأصحاب هم الذين تحركوا بسرعة، بينما كان غياب إدارة النادي واضحًا في اللحظات الأولى. وأكدت أن غياب التجهيزات الطبية يشكل خطرًا كبيرًا، قائلة: “في مواقف زي دي كل ثانية بتفرق، ومينفعش يكون فيه استهتار بأرواح أولادنا بالشكل ده”. واختتمت حديثها برسالة حاسمة: “الحمد لله ربنا سترها مع بلال، لكن مش ضامنين المرة الجاية إيه اللي ممكن يحصل، ولازم يكون فيه محاسبة واضحة للمسؤولين عن أرواح ولادنا داخل النادي”.

تصاعدت حالة الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر غرق السباح بلال داخل نادي الاتحاد السكندري ، حيث كاد الأمر أن ينتهي بمأساة قبل إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وقد تحدثت والدة السباح يوسف، الذي لقي مصرعه غرقًا خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، عن الحادثة الجديدة عبر صفحتها على فيسبوك، مؤكدة أن ما يحدث حاليًا يعكس استمرار الإهمال دون أي تغيير يذكر. وتواصل موقع “صدى البلد” مع والدة السباح، وكشفت عن تفاصيل الحادث الأخير الذي تعرض خلاله سباح بفريق الاتحاد السكندري تحت 16 سنة لحالة غرق مفاجئة داخل حمام السباحة بالنادي، خلال تواجده في التدريب، قبل أن يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع فور اكتشاف الواقعة، حيث جرى إخراج اللاعب من المياه وإجراء الإسعافات الأولية له داخل النادي. وبعد ذلك، تم نقل السباح إلى أحد المستشفيات الخاصة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع حاليًا للملاحظة الدقيقة، وسط تأكيدات أولية بأن حالته مستقرة حتى الآن. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي على المخ، بعد تعرضه لتشنجات أثناء الواقعة، للاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية وتحديد أي مضاعفات محتملة.

وقالت والدة أحد السباحين الذين تواجدوا خلال الواقعة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن ما حدث داخل النادي يكشف حجم الإهمال والخطورة التي قد تهدد حياة الأطفال في أي لحظة، مشيرة إلى أن “أصدقاء بلال هم من أنقذوه من المياه قبل أن يسوء الوضع أكثر”. وأضافت في تصريحاتها: “أولياء الأمور والأصحاب هم كمان اللي تحركوا بسرعة، وطلعوا بلال من المياه واتصلوا بالإسعاف فورًا، ماكنش فيه أي تدخل من إدارة النادي في اللحظات الأولى”.

وتابعت: “الإسعافات الأولية اتعملت بمجهود فردي من ولي أمر بلال وولي أمر تاني، وكمان دكتورة كانت موجودة من الأعضاء، لكن للأسف مفيش دكتور متواجد بشكل رسمي في النادي، ولا حتى عربية إسعاف جاهزة للحالات الطارئة”. وأكدت أن غياب التجهيزات الطبية يشكل خطرًا كبيرًا، قائلة: “في مواقف زي دي كل ثانية بتفرق، ومينفعش يكون فيه استهتار بأرواح أولادنا بالشكل ده”.

واختتمت حديثها برسالة حاسمة: “الحمد لله ربنا سترها مع بلال، لكن مش ضامنين المرة الجاية إيه اللي ممكن يحصل، ولازم يكون فيه محاسبة واضحة للمسؤولين عن أرواح ولادنا داخل النادي”





