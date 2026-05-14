كارثة الجوع في السودان: ملايين البشر يواجهون خطر المجاعة وسط صراع مسلح مدمر

تقرير دولي يحذر من وصول عدد الجوعى في السودان إلى 19.5 مليون شخص، مع تفاقم أزمة سوء التغذية لدى الأطفال وانهيار القطاع الزراعي بسبب الحرب.

تشهد الجمهورية السودان ية واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، حيث كشف تقرير حديث وصادم صادر عن التصنيف المراحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المرصد العالمي المعني برصد مستويات الجوع، عن أرقام مفزعة تشير إلى أن نحو 19.5 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع الشديد.

هذا الرقم يمثل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي السكان، مما يعكس حجم الكارثة التي حلت بالبلاد نتيجة الصراع المسلح الذي اندلع منذ ثلاث سنوات. لقد تسببت هذه الحرب في تحويل السودان إلى بؤرة لأسوأ أزمة جوع في العالم، حيث لم يتوقف الأمر عند نقص الغذاء فحسب، بل امتد ليشمل تدميراً شاملاً للبنية التحتية الاقتصادية والزراعية، مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتشريد ما يقرب من 14 مليون شخص، الذين باتوا يتنقلون بين النزوح الداخلي واللجوء إلى الدول المجاورة في رحلة بحث يائسة عن الأمان واللقمة.

وعلى الرغم من أن تقديرات التصنيف الحالية جاءت أقل بقليل من التقديرات التي صدرت في فصل الخريف الماضي، والتي كانت تشير إلى وصول عدد المعرضين للجوع إلى 21.2 مليون شخص، إلا أن الوضع لا يزال مأساوياً وبائساً. هناك نحو 14 منطقة في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان لا تزال تصنف على أنها معرضة لخطر المجاعة الوشيكة، حيث يواجه ما لا يقل عن 135 ألف شخص مستويات كارثية من الجوع تضع حياتهم على المحك في كل لحظة.

وتبرز مدينتا الفاشر وكادقلي كأكثر المناطق تضرراً، حيث عانت الفاشر من حصار خانق فرضته ميليشيا الدعم السريع قبل أن تفرض سيطرتها الكاملة عليها في أكتوبر الماضي، مما أجبر معظم السكان على إخلاء المدينة في موجات نزوح جماعية مؤلمة. وفي المقابل، شهدت مدينة كادقلي محاولات من الجيش السوداني لكسر الحصار المفروض عليها، مما يظهر تداخل العمليات العسكرية مع الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

ومن الملاحظ أن طبيعة العمليات العسكرية في السودان قد شهدت تحولاً استراتيجياً، حيث حلت حرب الطائرات المسيرة محل الحملات البرية الواسعة، وأصبحت هي النمط السائد في إدارة الصراع، وهو ما أدى إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في مناطق واسعة. ولا تزال المعارك الضارية مستمرة في إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، مما يعيق أي محاولة لإيصال المساعدات الغذائية.

وقد حذر التقرير من أن استمرار الأعمال العدائية، خاصة عند نقاط الإمداد الرئيسية مثل مدينة الأبيض في شمال كردفان، يزيد من احتمالية تجدد ظروف الحصار، وهو ما يرفع من مخاطر وقوع مجاعة شاملة في تلك المناطق. وفي ظل هذه الظروف، يواجه الأطفال العبء الأكبر من هذه المأساة، إذ من المتوقع أن يعاني حوالي 825 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، نتيجة القيود المفروضة على وصول المساعدات وتراجع الميزانيات الدولية المخصصة للإغاثة، مما يجعل الوصول إلى المناطق النائية والمتضررة أمراً شبه مستحيل.

علاوة على ذلك، يبرز عامل المناخ كتهديد إضافي، حيث يبدأ موسم الأمطار في يوليو من كل عام، وهو التوقيت الذي يتزامن مع موسم الزراعة الأساسي. وبدلاً من أن يكون هذا الموسم فرصة للإنقاذ، فإنه قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بسبب صعوبة التنقل وتدمير المحاصيل في مناطق النزاع. كما تبرز مناطق أخرى في شمال دارفور تستضيف نازحين من الفاشر، مثل الطينة وأم برو وكرنوي، كبؤر جديدة للخطر الإنساني.

ولا تتوقف المأساة عند الحدود الداخلية، بل تمتد لتتأثر بالتوترات الجيوسياسية العالمية، حيث تؤدي الأزمة الإقليمية الناجمة عن الصراعات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة عالمياً. هذا الارتفاع في التكاليف يقلل بشكل كبير من فرص نجاح موسم الحصاد القادم، مما يضع ملايين السودانيين أمام شبح جوع ممتد لا يرحم، في ظل غياب تام لحلول سياسية تنهي هذه الحرب العبثية





