تراجعت ثروة المستثمر كارل آيكان إلى 1.3 مليار دولار مع ارتفاع ضغوط الديون على آيكان إنتربرايزز، بعد خسائر حادة في CVR Energy واستراتيجيات التحوط.

انخفضت ثروة المستثمر الأميركي الشهير كارل آيكان بشكل كبير لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار فقط، وسط ضغوط مالية متصاعدة تهدد بقاء إمبراطوريته الاستثمارية. يمثل هذا الانخفاض واحدًا من أصعب التحديات في مسيرة آيكان المهنية الممتدة لعقود، خاصة مع تزايد المخاوف العالمية حول قدرة شركته الرئيسية على سداد التزاماتها الديون ية الهائلة.

تراجع ثروة آيكان وأداء استثماراته

تراجع صافي ثروة كارل آيكان إلى 1.2 مليار دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أن بدأت منصة بلومبرغ في تتبع ثروته لعام 2012. وبعد ذلك، ساهم صعود وحدات شركة آيكان إنتربرايزز بنسبة 6 في المئة يوم الاثنين في رفع صافي ثروته بنحو 100 مليون دولار، لكن هذا التحسن المحدود لم يخفي الحجم الهائل للخسائر المتراكمة.

Also read «سي آي كابيتال» تحقق 1.3 مليار جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر والأصول المدارة 209.4 مليار

على مدار السنوات الخمس الماضية، خسر آيكان نحو 21 مليار دولار من ثروته الشخصية، مما يعكس تحديات هيكلية عميقة في إدارة أصوله. كانت ثروة كارل آيكان قد بلغت ذروتها عند 26.1 مليار دولار في ديسمبر 2013، حيث احتل المرتبة الرابعة والعشرين بين أغنى أثرياء العالم وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، قبل أن تبدأ رحلة الانهيار التدريجي.

ضغوط الديون وأزمة CVR Energy

تركز المخاوف المالية على شركة آيكان إنتربرايزز، التي تواجه صعوبة متزايدة في إعادة تمويل ديونها، مما دفع عوائد بعض سندات الشركة المستحقة في عام 2029 إلى القفز إلى أكثر من 30 في المئة. يشير هذا الارتفاع الحاد في العوائد إلى تنامي قلق المستثمرين بشأن مخاطر الائتمان والسيولة المالية للشركة، مما يعكس نظرة متشائمة لمستقبل القروض قصيرة ومتوسطة الأجل.

Advertisement

شهدت شركة سي في آر إنرجي (CVR Energy) ضغوطًا كبيرة بعد تراجع سهمها بنحو 40 في المئة منذ إعلانها هذا الشهر عن استحواذها على مصفاتين إضافيتين. كانت حصة آيكان إنتربرايزز في هذه الشركة تمثل نحو نصف قيمة استثماراتها المدرجة في البورصة حتى نهاية سبتمبر، مما يعني أن هذا الهبوط تسببت في تآكل جزء كبير من قيمة أحد أبرز الأصول التي يعتمد عليها آيكان لدعم مركزه المالي.

بيع الأصول واستراتيجيات التحوط الفاشلة

سعت آيكان إنتربرايزز جاهدةً إلى تعزيز سيولتها من خلال بيع أصول غير أساسية، من بينها بيع سلسلة خدمات السيارات بيب بويز (Pep Boys) مقابل نحو 700 مليون دولار. وصلت السيولة النقدية لدى الشركة إلى نحو 920 مليون دولار بنهاية سبتمبر، بالإضافة إلى حصة بقيمة 1.4 مليار دولار في صناديقها الاستثمارية يمكن استردادها عند الإشعار المسبق، لكن الشركة حذرت من أن تسييل هذه الاستثمارات بسرعة قد يؤدي إلى تكبد خسائر فادحة.

تكبدت أدوات الاستثمار الخاصة التابعة لآيكان وعائلته خسائر بنسبة 31 في المئة خلال الربع الثالث، حيث سجلت المراكز الشرائية خسائر بلغت 170 مليون دولار، فيما تراجعت المراكز البيعية بنحو 610 ملايين دولار. أظهرت البيانات أن هذه الصناديق حققت عامًا إيجابيًا واحدًا فقط منذ نهاية عام 2018، رغم الجمع بين استثمارات نشطة واستراتيجيات تحوط معقدة.

خسائر التحوط والديون الشخصية

اعتمدت آيكان إنتربرايزز على مراكز بيع في قطاع الطاقة للتحوط من انكشافها على سي في آر إنرجي، إلا أن هذه الاستراتيجية كلفتها خسائر كبيرة. وفقًا لتقرير صادر عن إس آند بي غلوبال، تكبدت هذه المراكز خسائر بلغت 523 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، فيما سجلت استراتيجيات التحوط المرتبطة بالسوق الأوسع خسائر إضافية بقيمة 292 مليون دولار.

Advertisement

جرت تعويض جزء من هذه الخسائر بمكاسب بلغت 591 مليون دولار من المراكز الشرائية، من بينها الاستثمارات في شركة سي في آر إنرجي، لكن الفجوة المالية تبقى واسعة. عادت القروض الشخصية لآيكان إلى دائرة الضوء في عام 2023 بعد تقرير نشرته شركة الأبحاث الاستثمارية هيندنبورغ ريسيرش، مما دفع آيكان وشركته لدفع غرامات إجمالية بقيمة مليوني دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لتسوية اتهامات تتعلق بعدم الإفصاح المناسب عن هذه القروض.

ظهرت مخاوف التمويل أيضًا خلال محاولة آيكان الاستحواذ على شركة سيزرز إنترتينمنت في وقت سابق من هذا العام. رغم أن عرضه تجاوز عرض المنافس تيلمان فيرتيتا بثلاثة دولارات للسهم، إلا أن مجلس إدارة الشركة أوصى بقبول عرض فيرتيتا، مشيرًا إلى مخاوف مرتبطة بحجم الرافعة المالية المستخدمة في عرض آيكان ومصدر نحو مليار دولار من التمويل المقترح.

التدفقات النقدية والمستقبل المتوقع

تواصل آيكان إنتربرايزز دفع توزيعات فصلية بقيمة 50 سنتاً للوحدة، وبهذا المعدل تصل التوزيعات الإجمالية إلى نحو 380 مليون دولار كل ربع سنة. غير أن التدفقات النقدية الفعلية أقل بكثير، لأن آيكان يختار عادة الحصول على نحو 25 مليون دولار فقط نقداً، بينما يتلقى الجزء الأكبر من مستحقاته في صورة وحدات جديدة، وهو ما حذرت وكالات التصنيف من أن أي تغيير في قراره بشأن استلام التوزيعات قد يزيد الضغوط على سيولة الشركة.

تواجه إمبراطورية كارل آيكان اليوم اختبارًا قد يكون من الأصعب في تاريخها، حيث تترافق التحديات المرتبطة بالأداء الاستثماري الضعيف مع أعباء ديون ثقيلة وضغوط تمويلية غير مسبوقة، مما يجعل المستقبل غير مؤكد رغم محاولات الإدارة المكثفة لإعادة الهيكلة وبيع الأصول الحيوية.