كازاخستان تطلق نظامًا متطورًا يعتمد على الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي لمراقبة البيئة الحضرية وتحسين جودة الحياة في المدن، وذلك في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن البيئي.

أعلنت شبكة 'بريكس' الدولية للتلفزيون اليوم الثلاثاء عن قيام كازاخستان بتطوير نظام متطور ومبتكر ل مراقبة البيئة الحضرية باستخدام الطائرات المسيرة. يهدف هذا النظام إلى تعزيز جهود مكافحة التلوث وحماية الصحة العامة في المدن ال كازاخستان ية، وذلك من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ورسم الخرائط الرقمية. يشكل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في المدن وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، كما يعكس التزام كازاخستان ب التنمية المستدامة والوعي البيئي المتنامي.

يشرف على تنفيذ هذا المشروع الطموح جامعة ساتباييف بالتعاون مع وزارة العلوم والتعليم العالي في كازاخستان. يهدف المشروع إلى إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة قادرة على التقييم المستمر للظروف البيئية في المناطق الحضرية. يعتمد النظام الجديد على مجموعة من التقنيات المتطورة للكشف عن مصادر التلوث وتحليل البيانات البيئية، مما يسمح للسلطات المختصة باتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على أسس علمية دقيقة. يتألف النظام من مكونين رئيسيين: الأول هو المراقبة الجوية باستخدام الطائرات المسيرة المجهزة بأجهزة استشعار متخصصة، والثاني هو خريطة بيئية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح هذه المكونات المتكاملة رؤية شاملة للوضع البيئي في المدينة، مما يسهل عملية التخطيط الحضري المستدام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث.

تلعب الطائرات المسيرة دورا حيويا في هذا النظام، حيث يمكنها الاقتراب من مصادر التلوث وقياس جودة الهواء والمياه، بالإضافة إلى تقييم مستويات الضوضاء ورصد الضغوط البيئية المرتبطة بالنقل. تنقل الطائرات المسيرة البيانات بشكل مباشر إلى السلطات المعنية، مما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتعامل مع المخاطر البيئية. أما الخريطة البيئية الرقمية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فتوفر نظرة عامة ودقيقة على الوضع البيئي في المدينة، وتسمح للباحثين وصانعي السياسات باحتساب المؤشرات البيئية السنوية وتقديم تنبؤات دقيقة بشأن المخاطر الصحية التي قد تواجه السكان على المدى الطويل. من المتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز التخطيط الحضري المستدام، والحد من المخاطر البيئية، وتحسين جودة الحياة في المدن الكازاخستانية، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن البيئي في البلاد، مما يجعل كازاخستان رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا لحماية البيئة





