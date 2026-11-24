حكم Tribunal Arbitral du Sport بإلغاء قرار Confederation of African Football بسحب اللقب وإعادة لقب كأس أمم أفريقيا 2025 رسمياً إلى المنتخب السنغالي بعد طعن قانوني مفصل.

قضت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بحسم الجدل القانوني الدائر حول هوية حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2025 ، لصالح الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشكل قاطع ونهائي. ألغت المحكمة رسمياً قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي كان قد سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب اعتبارياً، لتعيد التتويج للسنغال بطلاً للبطولة مجدداً.

تفاصيل الحكم القضائي وإلغاء القرار الأفريقي

صدر هذا الحكم القضائي الهام كاستجابة مباشرة للطعن القانوني الذي قدمه الاتحاد السنغالي ضد قرار "كاف" السابق، بهدف إعادة الاعتبار للنتائج الرياضية المحققة فعلياً على أرض الواقع. أكدت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في حكمها بأن القرار الأفريقي السابق كان متعارضاً مع مجريات الأحداث الرياضية، مما دفعها لإصدار قرارها بإعادة التتويج الرسمي للسنغال.

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يعتبر هذا الفصل القضائي نقطة تحول في تاريخ كرة القدم الأفريقية، حيث أنهى واحدة من أكثر الأزمات القانونية إثارة للجدل والتي طالت أحد أبرز البطولات القارية. جاءت هذه الخطوة القانونية لإرساء مبدأ النزاهة الرياضية ومراعاة النتائج الميدانية الدقيقة بدلاً من العقوبات الإدارية التي أثارت ضجيجاً واسعاً بين جماهير الفرق المشاركة.

مستجدات الأزمة ونزول اللاعبين للملعب

ترجع جذور هذه الأزمة إلى أحداث مثيرة شهدتها المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط، والتي واجه فيها المنتخب السنغالي نظيره المغربي. خلال مراحل حاسمة من اللقاء، غادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، وهو ما أثار جدلاً قانونياً ورسمياً واسعاً.

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بعد مغادرتهم الملعب، عاد اللاعبون السنغاليون لاستكمال المباراة، والتي انتهت في النهاية بفوز منتخب السنغال على نظيره المغربي بهدف دون مقابل. هذا الفوز كان قد تم بعد أن امتد زمن المباراة إلى الأشواط الإضافية، مما جعل النتيجة الميدانية تذهب لصالح السنغال بشكل حاسم ودون أي شك.

تدخل الكاف ومواقف الاتحادات الوطنية

في سياق موازٍ للأحداث الميدانية، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاحقاً اعتبار المنتخب السنغالي منسحباً من المباراة الرسمية. بناءً على هذا القرار الإداري، تم احتساب النتيجة لصالح المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون رد، مما منح المنتخب المغربي اللقب بشكل مؤقت ومحل جدل.

رفض الاتحاد السنغالي هذا القرار بشدة، واعتبره إجحافاً في حقه، مما دفعه مباشرة إلى لجوء الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لمحاولة استعادة حقهم. هذا الموقف الصارم من الجانب السنغالي أدى إلى إطالة أمد الأزمة وإثارة تساؤلات حول صلاحيات الاتحاد الأفريقي وتطبيق لوائح اللعبة.

النتائج المباشرة ومستقبل التتويج

بموجب هذا الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية، تُسدل الستار رسمياً على النزاع القانوني المعقد بين الجانبين السنغالي والمغربي المتعلق باللقب. يعود كأس أمم أفريقيا 2025 الآن بشكل نهائي ورسمي إلى خزائن المنتخب السنغالي، معترفاً بذلك ببطولاتهم ومجهوداتهم الميدانية.

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يعتبر هذا القرار نهاية رسمية لسلسلة الإجراءات القانونية والإدارية التي استمرت لأيام، مما يعيد الاستقرار لجدول توزيع الألقاب ويؤكد على سيادة القانون الرياضي الدولي في حل النزاعات. بذلك، أصبح اسم السنغال مدرجاً كحامل شرعي للقب، معترفاً به من قبل جميع الهيئات الرياضية المحلية والدولية.